嘉市敬老愛心卡再升級 下周起可折抵計程車資限這2家特約服務

嘉市政府擴大敬老及愛心乘車卡服務，17日起開放折抵計程車車資，每趟折抵50點，由台灣大車隊、大都會計程車加入特約服務，讓長輩及身心障礙朋友多一項便利交通選擇。

嘉市敬老及愛心乘車卡原已可搭乘嘉縣市公車全路線、國光客運低底盤市區公車及台鐵，並可折抵嘉市國民運動中心個人使用的體適能中心及游泳池費用；5月起更將台鐵乘車補助提高至每趟50點，如今再新增計程車車資折抵服務，交通使用範圍進一步擴大。

市府指出，為降低高齡者及身心障礙者外出的交通障礙，積極協調計程車業者加入乘車計畫，目前台灣大車隊及大都會計程車已完成系統建置與簽約，成為特約車隊。不過，非特約計程車無法使用敬老及愛心乘車卡折抵。

此次計程車優惠限定特約車隊及營業區域，包括雲林縣、嘉義縣市及台南市。民眾預約叫車時，必須指定使用敬老／愛心卡付款，台灣大車隊可撥打「55688按9再按5」預約；大都會計程車則可撥打「05-3200178」專線。

使用計程車折抵服務時，每趟次可折抵50點，車資超過折抵額度的部分，將優先由卡片電子錢包餘額支付；若電子錢包餘額不足，也可另以現金或信用卡補足。但若卡片電子錢包為負值，交易將無法完成。

市府提醒，共乘時不論車內有幾位符合資格的長者或身心障礙者，每趟車程僅能刷1張敬老／愛心乘車卡，民眾搭車前應確認卡片餘額及相關使用規定。市府表示，從大眾運輸、台鐵、運動場館到計程車，敬老及愛心乘車卡服務持續擴充，盼透過更完整的交通支持，讓長輩及身心障礙朋友更願意外出活動，落實活躍老化及全齡友善城市政策目標。