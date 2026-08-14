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借鏡沈伯洋「運動驛站」 南市議員提公園公廁翻新可納入

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員朱正軒今質詢環保局，盼翻新公廁納入「運動驛站」元素。圖／取自台南市議會直播
台南市議員朱正軒今質詢環保局，盼翻新公廁納入「運動驛站」元素。圖／取自台南市議會直播

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出「運動驛站」政見，台南市議員朱正軒今天質詢環保局，關注永康區公園公廁數量不足及老舊問題，並建議市府在翻新公廁時，結合周邊運動需求打造「運動驛站」，同時改善綠覆及遮蔭不足問題，讓公共設施更貼近市民使用需求。

沈伯洋提出在捷運站、登山口、大型公園等市民經常活動與通勤的公共點位設置「運動驛站」，提供寄物櫃、換裝空間及淋浴/盥洗設施，讓市民在路跑、登山或運動後，能夠直接就近盥洗換裝，再繼續通勤或進行其他活動。

朱正軒指出，永康區幅員廣大，但環保局列管的公園公廁僅約6、7座，數量明顯不足。以永康探索公園為例，目前正進行部分水利設施及環境翻新，但公廁卻未納入整體改善範圍。他建議環保局盤點年度公廁翻新計畫時，將探索公園納入考量，利用現有公廁基地面積較大的優勢整體改造。

借鏡沈伯洋政見，朱正軒說，探索公園周邊有大量慢跑、運動民眾，若公廁翻新時能同步納入「運動驛站」概念，除了提供基本如廁功能，也可增加符合運動人口需求的設施，提升公園整體使用效益。

環保局表示，目前正積極爭取中央「特色公廁」計畫，中央補助最高可達2000萬元、約占計畫經費三分之二，剩餘三分之一由市府配合。若市府配合款運用得宜，除了公廁基本功能外，也有機會增加其他相關設施。不過，公廁須由管理單位主動提出申請，再由環保局協助推動。

朱正軒表示，探索公園目前管理單位為永康區公所，後續將協調永康區公所與環保局接洽，希望把握中央特色公廁補助機會，讓探索公園成為示範案例。

朱正軒也關切綠覆不足問題，以西灣滯洪公園為例，近來已有愈來愈多民眾前往散步、運動，但目前樹木成長狀況不佳，林蔭及遮蔽效果不足。他質疑環保局推動相關綠化計畫，究竟只是整合各局處既有業務，還是也會實際投入植樹及綠化工作。

環保局說明，相關計畫主要是配合中央未來推動的綠運輸、綠化相關政策，各局處將業務整合與分工，環保局除了審核外，未來也會研議實際投入綠化工作的方式。

朱正軒強調，公園綠化不能只看「種了多少棵樹」，真正重要的是能否形成有效遮蔭、提升綠覆率，讓民眾在公園步行、運動時有舒適的林蔭空間。他要求環保局優先與水利局、工務局討論西灣滯洪公園改善方案，讓這處具備運動功能的公園真正成為適合市民活動的公共空間。

公園 公廁

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