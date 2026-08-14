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科技公司董事長感念相助 以同學之名捐百萬拖車為古坑鄉解困
雲林縣古坑鄉農地多達9000多公頃，果樹、竹木的農廢數量龐大，為推動農廢循環利用，農糧署補助公所三台碎竹木機，瑋忠科技董事長林志忠加碼捐贈一輛拖曳機「振倉號」，用來拖運碎竹木機，在山區機動出勤，鄉長林慧如對「振倉號」背後一段不求回報相互扶持的同窗情誼故事，十分感動，貼網分享獲網友回響。
古坑山區有許多竹筍園、果園，因修剪、疏伐或遇天然災害，每年產生大量枝條、竹木等廢棄物，處理困難，露天堆放容易焚燒成災，造成空氣污染，甚至引發竹林大火，同時也會產生環境污染及孳生蚊蠅等問題。
林慧如表示，一台小型碎木機要價40萬元，對農民是不小負擔，為維護山林環境，推動農廢循環再利用，減輕農民負擔，公所向農糧署爭取獲補助3台碎木機，其中一台大型最大可粉碎直徑48公分的樹幹、每小時處理量約30公噸，小型機台則可破碎直徑15公分木條、每小時處理量12公噸。
林慧如說，目前3台碎木機未來將分別置放在清潔隊和草嶺，另一部則與青農合作，服務整園或廢園的農民，由於碎竹木機需要一輛拖運車，否則很難機動四處服務，正當公所愁無經費之際，林董事長主動連絡公所，以他的同學黃振倉之名捐車。
昨天這輛170萬元的拖曳車正式交車，取名為「振倉號」，經林鄉長進一步了解，原來林正忠與黃振倉是高工同學，林董事長創業之初曾陷入經營困境，一向為家鄉樂善好施的黃振倉，二話不說，不求回報一路給予協助扶持，為感謝黃同學係他人生道路上的貴人，也感念黃經常回饋家鄉，因此決定以同學之名捐車。
因此，林慧如在交車後，特地將這段感人的同窗情誼故事貼網分享，期待把人與人之間的相互扶持的美好和溫暖傳遞出去。
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