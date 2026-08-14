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長者捨不得開冷氣 台南議員籲比照桃園推隔熱膜、冷氣補助

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李宗霖上午質詢環保局，關注高溫熱傷害，籲台南跟進降溫補助、延續高溫微型保險。圖／取自台南議會直播
台南市議員李宗霖上午質詢環保局，關注高溫熱傷害，籲台南跟進降溫補助、延續高溫微型保險。圖／取自台南議會直播

台南夏日高溫動輒超過35度，且老屋多、西曬及大面積窗戶問題普遍，台南市議員李宗霖今於環保局業務報告時質詢表示，建議參考桃園市高溫敏感族群降溫節能補助經驗，研議隔熱膜補助，降低室內溫度、提升冷氣使用效率，強化高溫弱勢族群關懷，避免長者因「捨不得開冷氣」而發生熱傷害。

環保局長許仁澤回應，桃園市的作法本質上為節能補助，並進一步將「高溫敏感族群」納入考量，後續環保局將主動與經發局研議跨局處合作的可行性。

李宗霖指出，桃園市推出全台首創「高溫敏感族群降溫節能補助」，針對家中有65歲以上長者或0至6歲幼童的家庭，提供冷氣清洗最高1000元、室內隔熱膜最高1萬元及老舊冷氣汰換最高1萬元三擇一補助，並編列2000萬元預算，預計至少1萬戶受惠。

李宗霖表示，目前台南列冊約3.2萬名中低收入戶及獨居長者，市府與環境部合作導入IoT溫度感測器及高溫預警模型，當預測室內溫度可能超過35°C時，再啟動社工或志工關懷，從6月24日試辦至今已啟動高溫關懷4次，累計服務166人次，已有實際試辦經驗。台南今年也首度試辦台灣首張高溫微型保險，若因中暑、熱衰竭或熱痙攣等熱傷害住院，可獲定額1萬元給付。

李宗霖認為，既然社工、志工在高溫期間會主動關懷長者，就應該把關懷機制與現有補助政策串聯起來。若社工訪視發現長者家中沒有冷氣、冷氣過於老舊，或因為電費問題不敢開冷氣，就可以主動告知相關補助，協助符合資格的長者改善居家降溫環境。

許仁澤說，當初環境部推動試辦高溫微型保險計畫時，台南因曾參與黑客松發表高齡高溫專案，便主動爭取於台南落地實施。未來會將今年的試辦結果與環境部進行深入討論，評估延續與擴大辦理的具體規劃。

環保局淨零永續科科長鄭安華表示，目前並非每一戶長者都需要安裝溫度感測器，相關高溫預警模型去年已建立，目前與環境部合作，透過模型預測區域高溫及室內溫度狀況，若預測可能超過35°C，就會與社會局合作，由志工進行關懷。

針對冷氣補助，環保局實際訪查發現，多數長者家中甚至沒有安裝冷氣；即使有冷氣，也有長者因為節省電費而捨不得開，成為高溫防護上的一大問題。

李宗霖指出，高溫對高齡族群的健康威脅大，未來應建立更完整的高溫熱傷害及死亡相關統計，作為政策依據，針對中暑住院提供理賠，具有創新性，應把握示範期間累積經驗，並在專案結束前盤點成效，與中央及相關單位討論後續推動方式。

冷氣 補助 台南

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