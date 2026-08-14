台南既有未登記工廠廢污水排放示範區完工 提升產業環境品質

中央社宅興建目標傳出調整，嘉義首座社宅完工倒數，位於嘉市西區友忠路的「友忠好室」9月21日竣工，第四季公告招租。面對中央社宅政策從「直接興建」逐步轉向租金補貼、包租代管等多元方式，民進黨提名市長參選人、立委王美惠日前在國會內政委員會，關切嘉義社宅租金、工程進度及後續規畫指出，「友忠好室」114戶社宅即將完工，未來租金如何訂定，不能只採取全國齊頭式標準，應充分考量嘉市在地生活環境，以及申請民眾的身分與收入，才能真正減輕鄉親的居住負擔。

2026-08-14 09:38