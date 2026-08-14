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台南既有未登記工廠廢污水排放示範區完工 提升產業環境品質

中央社／ 台南14日電

台南市政府推動「既有未登記工廠群聚地區廢污水排放建設補助計畫」示範案，以安定區嘉同里為示範區，進行工業廢水集中管理佈線作業，7月下旬完工，將可提升產業環境品質。

南市府經濟發展局今天指出，示範區工程採地下施作的「推進工程」，去年4月開工，今年7月竣工，成為全國獲補助縣市（桃園市、彰化縣及台南市）首件完工案件。

經發局說明，示範區面積逾171公頃，佈設總長5530公尺廢污水排放專管，涵蓋79家工廠，預定收納約190CMD（立方公尺/日）工業廢水，有效減少對周邊農地影響，管控當地水體負擔，集中管理工業廢水。

經發局表示，台南市113年度完成仁德區及永康區等未設污水處理廠工業區可行性評估案，114年度成功向經濟部爭取和順工業區、總頭寮工業區、麻豆工業區及大新營地區等未設污水廠工業區可行性評估案，減輕產業對台南水體環境影響。

台南 污水

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