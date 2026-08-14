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社宅政策調整惹議嘉市首座社宅下月完工 王美惠籲中央規畫婚育宅

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義首座社宅完工倒數，位於嘉市西區友忠路的「友忠好室」9月21日竣工，第四季公告招租。記者魯永明／攝影
嘉義首座社宅完工倒數，位於嘉市西區友忠路的「友忠好室」9月21日竣工，第四季公告招租。記者魯永明／攝影

中央社宅興建目標傳出調整，嘉義首座社宅完工倒數，位於嘉市西區友忠路的「友忠好室」9月21日竣工，第四季公告招租。面對中央社宅政策從「直接興建」逐步轉向租金補貼、包租代管等多元方式，民進黨提名市長參選人、立委王美惠日前在國會內政委員會，關切嘉義社宅租金、工程進度及後續規畫指出，「友忠好室」114戶社宅即將完工，未來租金如何訂定，不能只採取全國齊頭式標準，應充分考量嘉市在地生活環境，以及申請民眾的身分與收入，才能真正減輕鄉親的居住負擔。

王美惠指出，東區社宅興辦進度嚴重落後。面對缺工、缺料及營建土方清運等問題，相關單位必須積極協調、逐一克服，確保工程如期如質完成，不能讓鄉親一等再等。王美惠強調，嘉市民對社會住宅仍有很大的需求，中央應加強與市府溝通，深入了解地方實際需要，規畫下一階段婚育宅，讓嘉義居住正義跟得上鄉親的期待。

嘉縣市多處社宅興建中。嘉市有「友忠好室」、「博愛安居」及「安寮好室」等案，嘉縣有民雄「福樂安居」、朴子「朴子安居」等，形成嘉義首波社宅供給。其中「友忠好室」下月完工，接著「博愛安居」；其他案件依工程期程推進，興建的社宅中央強調不受政策調整影響。

賴清德總統競選提8年興建13萬戶社宅政見，但年初內政部對直接興建目標調整，外界解讀從13萬戶下修；內政部長劉世芳強調，並非放棄居住正義，而是考量都會區土地取得困難、興建成本及執行條件，改採直接興建、包租代管、租金補貼等多元工具。社宅爭議讓「直接蓋社宅」與「擴大租屋支持」兩種政策路線再受討論。對嘉義而言，社宅政策調整並非政策辯論，而是攸關未來能不能持續增加社宅供給。

王美惠 社宅 租金補貼

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