廢棄文蛤殼變黃金 嘉義縣布袋鎮好美里文蛤殼椅循環經濟典範

廢棄文蛤殼變黃金！嘉義縣布袋鎮好美里是養殖文蛤大本營，經營雲嘉南濱海風景區管理處好美船屋的好美農漁產公司長期推動社區營造、生態保育與環境教育，將地方產業與環境永續結合，榮獲環境部國家環境教育獎，把養殖產業產生的大量廢棄文蛤殼重新利用，與塑膠業者合作開發「好美文蛤殼椅」環保產品，讓廢棄文蛤殼，重新找到生命與經濟價值。

經營好美船屋的好美農漁產公司，7月推出以大量死亡、廢棄文蛤殼加工製成的「好美文蛤殼椅」。好美農漁產公司與知名塑膠公司合作，將文蛤殼經過處理後加入有機材料，製成兼具環保與實用功能椅子。父親節，環境部在台北西門町舉辦「循環夢工廠」活動，好美農漁產公司受邀帶著以廢棄文蛤殼加工製成的「好美文蛤殼椅」北上展示，產品結合地方產業、環境保育與循環經濟的特色，受到肯定。

環境部長彭啓明參觀後大為讚賞，期待好美里成為全國推動循環經濟的示範點，將文蛤殼資源化的經驗擴大推廣，讓更多地方看見「廢棄物也能變資源」的可能性。「好美文蛤殼椅」除具有一般塑膠椅功能，另加入方便吊掛物品貼心設計，椅子底部有防滑功能，整體硬度比一般塑膠椅高，讓消費者在使用產品的同時，感受循環再利用帶來環境價值。

好美農漁產公司經理鄭怡雯表示，「好美文蛤殼椅」7月推出上市，目前在好美船屋販售，若有大量訂製需求需提前預訂。她指出，文蛤「渾身都是寶」，除了文蛤肉可食用，剩下文蛤殼經過加工後，也能製成碳酸鈣粉，可運用在土壤改良及養殖水質改善、淨化等用途。

文蛤產業與環境永續的連結，不只是在廢棄物再利用。業者表示，文蛤養殖具有固碳效果，1公頃文蛤池固碳效益，相當於種植792棵樹，對減少碳排放、降低溫室效應因應氣候變遷，具正面意義。縣府協助好美里設置文蛤殼堆置及去化場，建立完整回收、處理及再利用機制。未來除提供產業使用，希望成為觀摩交流的示範基地，從地方社區出發，把廢棄文蛤殼轉化成新產品，串起「產業、生態、環境、經濟」循環鏈，讓好美成為嘉義推動循環經濟重要示範據點。

父親節，環境部在台北西門町舉辦「循環夢工廠」活動，好美農漁產公司受邀帶著以廢棄文蛤殼加工製成的「好美文蛤殼椅」北上展示，產品結合地方產業、環境保育與循環經濟的特色，受到肯定，環境部長彭啓明（右）參觀大為讚賞。圖／好美農漁產公司提供

父親節，環境部在台北西門町舉辦「循環夢工廠」活動，好美農漁產公司受邀帶著以廢棄文蛤殼加工製成的「好美文蛤殼椅」北上展示，產品結合地方產業、環境保育與循環經濟的特色，受到肯定，環境部長彭啓明（右）參觀大為讚賞。圖／好美農漁產公司提供