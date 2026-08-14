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台南玉井「市五」市場用地閒置42年終解編 轉為住宅區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南玉井「市五」市場用地閒置42年，市府都計通盤檢討後確定解編，並規畫為住宅區。圖／台南市都發局提供
台南玉井「市五」市場用地閒置42年，市府都計通盤檢討後確定解編，並規畫為住宅區。圖／台南市都發局提供

台南市玉井區「市五」市場用地，長年閒置，為回應地方發展需求，經市府都發局與市場主管機關審慎評估後，確定已無開闢市場使用需求，依公共設施保留地解編政策納入玉井都市計畫第四次通盤檢討辦理，規畫解編變更為住宅區。

都發局表示，本次解編的玉井「市五」市場用地面積達 1.7007公頃，坐落於玉井區玉興段（忠孝街以西、仁愛街以東）。該基地私有土地比例高達98.73%，涉及多達59位地主，自1984年第二次通盤檢討變更劃設以來，長年因未徵收、開發受限致使土地閒置。

都發局代理局長林榮川指出，為兼顧地方公共利益與都市計畫公平，本案都市計畫依照附帶條件規定，須採市地重劃方式整體開發。全案變更後劃設1.1895公頃的住宅區，並要求共同負擔總面積達30%的公共設施用地。透過回饋機制，市府將無償取得0.3784公頃的兒童遊樂場用地（公兒四）及0.1328公頃的道路用地。實質改善地方公共設施、健全交通可及性，更解決私有地主長年限制開發。

都發局表示，都市計畫經發布實施後，目前已由當地重劃會積極執行重劃開發作業中。相關都市計畫書圖內容除已公告於都市發展局的永華市政中心、新營辦公室及玉井區公所，另同步張貼於市府與都市發展局網站　首頁。

都市計畫 台南

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