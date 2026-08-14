台南1歲童死亡案揪無照保母躲查緝 議員盼政府積極網巡「別依賴檢舉」

台南市安南區上月發生無照保母收托一歲男嬰僅三天即死亡，議員質疑台南無照保母存在巨大黑數，該名保母長期在社群網站上公開招攬生意，社會局卻未能主動查察？要求社會局加強網路巡邏，不能被動依賴民眾檢舉，議員點出家長選擇無照托育除了較便宜，托育量能不足是主因，要求增加托育量能。

議員林燕祝昨在議會質詢指出，該名無照保母未成年就開始收托，且長期在社群平台與網路社團公開招攬生意，今年七月收托期間，一個人照顧五名幼童，包含其自家兩名孩子，導致一名年僅一歲的幼童喪命，受害幼童全身瘀青、頭部傷勢嚴重，「僅送托短短三天就死亡，家屬至今難以走出陰影。」必須同步照顧家屬心理健康。

她也痛批，警察查網路毒品都能主動出擊，為何社會局對網路招攬的非法保母卻毫無積極作為？該名無照保母甚至躲過教育與社福單位的查緝；事發後，社會局對於家屬的心理輔導與醫療協助更是慢半拍。

林燕祝強調，居家托育服務登記制度早在二○一四年就上路，政府不應以「私人行為」為藉口推卸責任，要求社會局應針對網路非法招攬行為主動巡查，並全面普查全市托育環境，別讓家長的信任換來孩子的犧牲。

社會局長郭乃文坦言，無照保母多為私下契約且行為隱密，確實存在查緝難度，不過，社會局也都有派員針對網路巡查，目前制度以宣導與檢舉為主，對於男嬰憾事深感遺憾，未來會檢討如何提升網路巡邏頻率，並與警政單位研議跨局處合作的可能性。

家屬關懷部分，社會局家防中心回應，已請社工安排受害母親做心理諮商，目前正與醫院協調跨科別會勘，預計本周會向家屬提供更明確的進度說明。

另外，托育名額不足問題，社會局說目前有十九處公共托育中心，規畫至二○三一年增加至四十九處，可提供約一千五百名兩歲以下幼兒日間托育服務。議員郭鴻儀要求未來若人口增加或有新的發展需求，仍應持續增設。