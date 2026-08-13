恢復西拉雅族身分正式啟動 台南今起受理族人成員名冊登載

因應西拉雅族於7月30日獲行政院正式核定為法定原住民族，台南市政府今起正式受理西拉雅族民族成員名冊登載申請，自即日起，設籍在本市的族人申請西拉雅族民族成員名冊登載，只要攜帶身分證至本市任一戶政事務所提出申請，相關戶籍資料原則上由戶政事務所協助查調，減輕民眾自行蒐集資料的負擔。

原民會提醒，這次辦理的是「申請登載西拉雅族民族成員名冊」，且提出申請後並不代表立即取得平埔原住民身分，尚須經台南市政府審查，再送請中央原住民族委員會核定；屆時族人再攜帶核定函，至戶政事務所登記，正式取得西拉雅族及平埔原住民族群身分。

民眾若不確定自己是否符合申請資格，可就近至戶政事務所洽詢。市府原民會將持續與戶政機關保持聯繫，提供更清楚、便利的服務，本次西拉雅族民族成員名冊登載申請期間即日起至2031年8月12日止，呼籲符合資格的西拉雅族人把握申請期間，踴躍提出申請，共同迎向族群復名後的新時代。

市長黃偉哲表示，市府相關局處已全面動員，提供便捷的申辦服務，讓每一位西拉雅族人都能順利找回自己的身分尊嚴。 西拉雅族是台南不可或缺的歷史、文化根基，也是台南重要的平埔原住民族群。市府多年來持續與族人並肩努力，終於迎來正名法制化的重要里程碑。因應西拉雅族成為法定原住民族，

原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran表示，西拉雅族復名運動歷經族人數十年努力，今天正式進入法制化、制度化的重要階段，對西拉雅族而言具有深遠的歷史意義。為讓族人能順利完成申請，原民會已與民政局及各區戶政事務所透過跨局處合作，完成窗口對接與相關配套，提供族人完整的申辦協助，讓符合資格的族人都能安心、便利地完成申請。今天前往佳里戶政事務所，關心受理首日實際情形。