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恢復西拉雅族身分正式啟動 台南今起受理族人成員名冊登載

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
佳里戶政事務所人員向族人解說登載流程。圖／台南市原民會提供
佳里戶政事務所人員向族人解說登載流程。圖／台南市原民會提供

因應西拉雅族於7月30日獲行政院正式核定為法定原住民族台南市政府今起正式受理西拉雅族民族成員名冊登載申請，自即日起，設籍在本市的族人申請西拉雅族民族成員名冊登載，只要攜帶身分證至本市任一戶政事務所提出申請，相關戶籍資料原則上由戶政事務所協助查調，減輕民眾自行蒐集資料的負擔。

原民會提醒，這次辦理的是「申請登載西拉雅族民族成員名冊」，且提出申請後並不代表立即取得平埔原住民身分，尚須經台南市政府審查，再送請中央原住民族委員會核定；屆時族人再攜帶核定函，至戶政事務所登記，正式取得西拉雅族及平埔原住民族群身分。

民眾若不確定自己是否符合申請資格，可就近至戶政事務所洽詢。市府原民會將持續與戶政機關保持聯繫，提供更清楚、便利的服務，本次西拉雅族民族成員名冊登載申請期間即日起至2031年8月12日止，呼籲符合資格的西拉雅族人把握申請期間，踴躍提出申請，共同迎向族群復名後的新時代。

市長黃偉哲表示，市府相關局處已全面動員，提供便捷的申辦服務，讓每一位西拉雅族人都能順利找回自己的身分尊嚴。 西拉雅族是台南不可或缺的歷史、文化根基，也是台南重要的平埔原住民族群。市府多年來持續與族人並肩努力，終於迎來正名法制化的重要里程碑。因應西拉雅族成為法定原住民族，

原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran表示，西拉雅族復名運動歷經族人數十年努力，今天正式進入法制化、制度化的重要階段，對西拉雅族而言具有深遠的歷史意義。為讓族人能順利完成申請，原民會已與民政局及各區戶政事務所透過跨局處合作，完成窗口對接與相關配套，提供族人完整的申辦協助，讓符合資格的族人都能安心、便利地完成申請。今天前往佳里戶政事務所，關心受理首日實際情形。

原民會主委白惠蘭（右二）與民政局科長及辦理登載族人。圖／台南市原民會提供
原民會主委白惠蘭（右二）與民政局科長及辦理登載族人。圖／台南市原民會提供

西拉雅族 族人 台南 原住民族

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