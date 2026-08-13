台南吉祥物菜市鴨、夜市鴨變「中國鴨」 市場處：MIT優先

台南市超人氣吉祥物「菜奇鴨」和「夜奇鴨」，標榜本土原創，民眾敲碗等了二年，買到的官方授權玩偶，竟然是中國製造！台灣鴨變成中國鴨，讓許多民眾失望，台南市市場處表示，重視消費者對商品產地的選擇權，未來將強化授權商品產地管理，納入授權契約規範並以MIT (台灣製造) 優先。

市場處表示，為吸引更多民眾走訪台南傳統市場與夜市，因此推出菜奇鴨、夜奇鴨等原創IP，並透過IP授權，結合民間業者的設計、生產及通路能力，拓展IP的行銷及應用。取得授權的業者，除應依授權內容使用IP外，市場處也將持續強化品質與產地管理，以兼顧品牌形象與消費者權益。

市場處指出，將採「事前審查、量產管控、上市查核及履約管理」的機制。尤其是菜奇鴨、夜奇鴨是在地原創IP，本於鼓勵並扶植本地廠商的精神，因此除堅持在台設計、品質維護兼顧外，凡商品製造、加工，需至少35%以上在台灣創造的附加價值率，不僅符合MIT標章規定，也貫徹MIT優先的方向。

如因商品特性、國內產製能力或其他客觀因素，無法全部由台灣製造，請廠商在授權申請時一併附具窒礙難行的理由，經審查同意後始得依替代方案生產及販售。

市場處強調，商品上市後，將依授權契約及相關規定進行查核，如有未依契約辦理、未經同意擅自變更製造地，或產地標示不符規定等情形，將要求限期改善，並依契約約定辦理後續履約處置。

市場處期盼，透過制度化的產地管理機制，兼顧消費者權益、商品品質、授權品牌形象，期許在地原創IP不僅可讓人對臺南傳統市場、夜市產生更多共鳴，還能藉由MIT優先而與台南在地產業建立更多連結。