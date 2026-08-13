「北基隆、南虎尾」盛大登場！虎尾中元文化祭八大普渡區今聯合開香

今天是農曆七月第1天，素有「北基隆、南虎尾」的虎尾中元文化祭，八個普度區今天共同舉行開香儀式，雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、立委張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘、文化觀光處長謝明璇與多位民代、里長進行團拜後啟動開香，為虎尾大普渡揭開序幕，未來一系列的普度慶典及晚會將陸續登場。

鎮長林嘉弘指出，虎尾中元祭清代沿傳至今已百年歷史，包括東區、西區、南區、北區金羅殿、中區、德興宮、福德區及廣雲宮等八大普渡區，在今天隆重的開香儀式後，宣告今年文化祭正式展開。

林鎮長指出，今年除傳統祭典，也推出特色肉山、冰雕藝術、祀宴大賞、炮城煙火及西洋宗教普等多元特色活動。德興宮也將於農曆七月二十九日舉辦法船遶境及化船儀式，象徵普度眾生、祈求平安，各普度區大擺上千供桌，形形色色的供品，繽紛又別緻，每年都吸引成千上萬遊客到虎尾參觀盛大的普度祭典。

代表會主席陳明聖也指出，今年中元文化祭十分精彩，虎尾鎮農會以虎霸王花生打造「神馬都能花生」特色普桌，更有「手搖飲料塔」主題普桌，展現傳統與現代創意組合。現場同步播放「中元日常」影片，中元節當天更有狂歡晚會，美食市集及文化展演，精彩又熱鬧。

張麗善指出，虎尾中元普渡傳承珍貴民俗文化，目前已向縣府正審查將登錄為縣定無形文化資產，期盼這項承載地方歷史記憶與文化認同的虎尾中元普渡得以永續傳承，帶動文化觀光發展，今天農曆七月初一完成開香後，一連串精彩的文化祭儀將陸續登場，邀請全國民眾走進虎尾，感受百年中元文化的深厚底蘊與創新魅力。

虎尾鎮農會以虎霸王花生打造「神馬都能花生」特色普桌，更有「手搖飲料塔」主題普桌，展現傳統與現代創意組合。記者蔡維斌／攝影

虎尾鎮農會以虎霸王花生打造「神馬都能花生」特色普桌，更有「手搖飲料塔」主題普桌，展現傳統與現代創意組合。記者蔡維斌／攝影

「北基隆、南虎尾」盛大登場，虎尾中元文化祭八大普度區今天聯合團拜開香，系列普度活動將陸續登場。記者蔡維斌／攝影