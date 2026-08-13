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台南塞車掰掰！解決台19甲路口停等遲滯 台86直通國3工程拚2033年完工
台南的台86線銜接國3工程總經費高達184.96億元，該工程計畫去年通過環評大會、行政院本月核定後，交通部即刻啟動各項前置作業，完工後可解決台86線與台19甲線於尖峰時刻，車流嚴重回堵至國3及台86線壅塞瓶頸，有效改善台19甲路口停等遲滯問題，預估2033年完成。
「台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號工程」建設計畫，其路線位於台南關廟，將於台86線主線終點，採高架橋梁型式延伸跨越台19甲線，於國道3號以系統交流道交會，並持續向東銜接砲校10m道路（新埔二街72巷），建設總經費達184.96億元。
其中，「關廟交流道改建部分」經費占83.51億元，將由「國道公路建設管理基金」全額支應；其餘高架主線與改善工程經費占101.45億元，則納入「省道快速道路改善計畫」辦理。
公路局指出，台86線與台19甲線現況為平面交叉路口，過去常因尖峰時段平面路口號誌停等、車道儲車長度不足，導致車流嚴重回堵至國道3號及台86線，為改善此交通壅塞問題，將新建台86線與國道3號間系統交流道及國道3號地區交流道，預計於建設計畫核定後7年完成。
未來本計畫完工通車後，將全面以高架立體化銜接，預期將有效改善台19甲路口停等遲滯問題，並顯著提升關廟地區整體高快速公路網的旅運效率，以及周邊產業園區的便捷服務。
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