虎尾中元文化祭系列活動開跑 8大普渡區各展特色

因應西拉雅族於7月30日獲行政院正式核定為法定原住民族，台南市政府今起正式受理西拉雅族民族成員名冊登載申請，自即日起，設籍在本市的族人申請西拉雅族民族成員名冊登載，只要攜帶身分證至本市任一戶政事務所提出申請，相關戶籍資料原則上由戶政事務所協助查調，減輕民眾自行蒐集資料的負擔。

2026-08-13 19:19