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虎尾中元文化祭系列活動開跑 8大普渡區各展特色

中央社／ 雲林縣13日電
「2026虎尾中元文化祭」系列活動開跑，8大普渡區各展特色，雲林縣長張麗善（前中）13日邀請民眾來虎尾感受百年中元文化的深厚底蘊與創新魅力。中央社
「2026虎尾中元文化祭」系列活動開跑，8大普渡區各展特色，雲林縣長張麗善（前中）13日邀請民眾來虎尾感受百年中元文化的深厚底蘊與創新魅力。中央社

「2026虎尾中元文化祭」系列活動開跑，8大普渡區各展特色，現場並展示「中元日常」照片徵集成果影片，雲林縣長張麗善邀民眾來虎尾感受百年中元文化的深厚底蘊與創新魅力。

今天是農曆7月1日，虎尾鎮公所辦理2026虎尾中元文化祭聯合開香暨系列活動宣傳記者會，張麗善和國民黨立委張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘、虎尾8大普渡區共同參與。

林嘉弘表示，虎尾中元祭從清朝開始至今已有百年歷史，今年8大普渡區遵循古禮並融入創新元素，推出特色肉山、冰雕藝術、博筊活動、祀宴大賞、炮城煙火及西洋宗教普等多元特色活動。

其中，德興宮將於農曆7月29日（國曆9月10日）舉辦法船遶境及化船儀式，法船依循傳統遶行各普渡區，象徵引渡孤魂、普度眾生，並祈求地方平安，最後前往北港溪畔化船，為虎尾中元普渡畫下圓滿句點。

張麗善指出，虎尾中元普渡歷經百年歷史，為保存及傳承珍貴民俗文化，虎尾鎮公所、虎尾鎮民代表會及8大普渡區去年向雲林縣政府提報「虎尾中元普渡」登錄無形文化資產，並已完成列冊追蹤，目前縣府持續辦理相關審查程序，朝登錄縣定無形文化資產目標邁進，期盼讓承載地方歷史記憶與文化認同的虎尾中元普渡永續傳承，並進一步帶動地方文化觀光發展。

今年文化祭也結合在地農特產品牌，虎尾鎮農會贊助「虎霸王花生」，打造「神馬都能花生」特色普桌，並推出創意十足的「手搖飲料塔」主題普桌，展現傳統祭祀文化與現代創意巧妙融合。

文化 虎尾鎮 張麗善 林嘉弘

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