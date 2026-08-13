台南正副議長賄選案無罪 藍營民代：尊重司法、盼議會再創榮光

針對台南市議會正副議長邱莉莉、林志展涉嫌賄選案，最高法院駁回檢察官上訴，邱、林等人全數無罪確定，對此，國民黨籍台南市議員蔡育輝表示，雖然身為在野黨，但對司法判決結果表示尊重，並認為正副議長能清白過關，對南市議會而言也是一種榮譽。

蔡育輝說，此案在民間傳聞中涉及買房、金錢交涉等細節，判決結果與部分民間社會觀感有落差，不過，司法審判講求直接證據，既然地檢署與最高法院均認為現有事證不足以證明有賄選之實，基於證據裁判原則維持無罪原判，大家就應相信司法公正。

他提到，「這證明台南市議會的正副議長，並非靠賄選手段得到職位，對議會來說也是一種榮耀」，既然司法已還其清白，期許她在剩餘的任期內能繼續發揮領導力，帶領議會共同監督市政，為台南市議會爭取更多榮耀，共創台南市民的福祉。