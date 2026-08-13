嘉市第3件公辦都更啟動 串聯圖書館總館打造文化新絲路

嘉義市推動公辦都市更新再下一城！市府都市計畫委員會日前審議通過「忠孝路346巷都市更新案」，成為第3件公辦都市更新案，市府鎖定約1.19公頃公有土地，串聯即將成形圖書館總館園區、北門車站、檜意森活村及新開幕的煙波城行阿里山北門館，規畫打造以知識、文化與觀光為核心的「知識經濟生活園區」，加速推進「文化新絲路2.0」核心區。

市府說，忠孝路346巷都更案位於「十大旗艦計畫－文化新絲路2.0」核心軸帶，周邊聚集圖書館總館園區、阿里山林鐵北門車站、煙波城行阿里山北門館及檜意森活村等重要文化與觀光節點，具備優越的發展條件。這是繼民族國小西側一、二期公辦都更案成功招商後，持續推動的第3件公辦都市更新案，未來可望活化市中心閒置公有土地，串聯文化、觀光與生活機能，為市中心注入新的發展動能。

都發處長許懷群表示，本案劃定約2.73公頃更新地區並擬訂都市更新計畫，同步辦理都市計畫主要計畫及細部計畫變更，優先啟動公辦都更。其中，忠孝路346巷北側約1.19公頃公有土地，是本案開發核心，將結合圖書館總館園區以及周邊文化、觀光與綠帶資源，打造「知識經濟生活園區」。

市府規劃透過公辦都更整合閒置土地，讓圖書館總館不只是單一文化設施，而是與周邊公共空間、商業機能、觀光景點及都市綠帶形成完整生活圈，逐步建構新的文化與知識廊帶。為提高基地開發誘因及整體更新效益，市府規畫多元容積獎勵機制，包括開發時程、基地規模，以及公私有土地整體開發等獎勵，最高可增加50%容積，藉此提升土地開發效益及民間投資意願。

除開發量體，市府將氣候變遷與都市熱島效應納入都市設計管制，要求開發導入遮蔭設計、綠化植栽等措施，盼與圖書館總館園區共同打造舒適的步行環境及都市林空間。換言之，未來這片區域不僅要「蓋得起來」，更要與周邊文化景點串成一條適合步行、休憩及遊逛的城市綠廊，成為文化新絲路的重要節點。

市府7月24日財政部舉辦的「民間參與公共建設招商大會」，向全國投資業者推介忠孝路346巷公辦都更案，獲得不少業者關注及正面回響。都發處表示，本案完成都市計畫法定程序後，預計明年研擬招商文件訪商，提前透過市場接觸了解民間投資需求，為招商做準備。忠孝路346巷都更案一旦完成開發，可望與圖書館總館及北門文化觀光廊帶相互串聯，從閒置公有土地活化出發，逐步形塑「文化、知識、觀光、生活」融合的新城市空間，成為嘉義「文化新絲路2.0」核心區的重要拼圖。

嘉義市推動公辦都市更新再下一城！市府都市計畫委員會日前審議通過「忠孝路346巷都市更新案」，成為第3件公辦都市更新案，鎖定約1.19公頃公有土地，串聯即將成形圖書館總館園區、北門車站、檜意森活村及新開幕的煙波城行阿里山北門館，規畫打造以知識、文化與觀光為核心的「知識經濟生活園區」。圖／嘉市府提供