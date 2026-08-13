老屋漏水裂縫多年終改善 嘉義百工修繕協會助弱勢家庭安居

社團法人嘉義縣百工修繕利他協會近日完成中埔鄉顏姓案家的住宅修繕工程，打造更加寬敞且安全的居住空間，也改善屋頂長年漏水問題，讓一家人終於能安心生活，不必再憂心雨天漏水或地震造成房屋安全，縣長翁章梁今天前往關心，感謝協會幫忙修繕。

縣府表示，顏姓案主領有中度身心障礙證明，目前與家人居住於祖厝旁老舊房屋，因房屋年久失修，屋頂多處漏水，無法抵擋強風豪雨，且地面因歷年颱風及地震影響，出現明顯裂縫及高低落差，雖以水泥簡易修補，仍存在安全疑慮，且浴室及廁所設置於室外，使用上十分不便。

嘉義縣社會局中埔社會福利服務中心社工評估後轉介，由百工修繕利他協會整合九華山地藏庵及各界資源投入修繕工作，搭建鐵皮屋擴充室內生活空間，全面改善漏水問題，重新鋪設室內地磚提升居住安全，同時將浴室規畫至室內，大幅改善案家生活便利性與居住品質。

翁章梁表示，本案因收入不穩定，無力負擔龐大的修繕費用，透過協會迅速整合各界資源，完成修繕工程，正是成立宗旨最佳實踐，職業工會有包括鐵工、電工、裝潢等修繕專才，攜手搭起遮風避雨的溫暖家園，如果嘉義鄉親生活真的有困難，可通報運用資源解決問題。

社團法人嘉義縣百工修繕利他協會完成中埔鄉顏姓案家住宅修繕工程，改善屋頂長年漏水問題，打造更寬敞且安全居住空間。圖／嘉義縣政府提供

社團法人嘉義縣百工修繕利他協會完成中埔鄉顏姓案家住宅修繕工程，縣長翁章梁今天關心修繕狀況。圖／嘉義縣政府提供

社團法人嘉義縣百工修繕利他協會完成中埔鄉顏姓案家住宅修繕工程，縣長翁章梁今天關心修繕狀況。圖／嘉義縣政府提供