嘉義「獸魂碑」祭祀傳承一甲子 農曆七月以飼料罐頭感恩祈福

農曆七月初一「鬼門開」，嘉義縣家畜疾病防治所今天舉行獸魂碑感恩祈福活動，縣長翁章梁率領獸醫師、畜牧業者及動保團體祭拜，準備牲畜飼料、貓狗罐頭、專用紙錢祭祀，今年還特別備有各式動物玩具，向無數動物生命致上敬意，祈求新的一年人畜平安，畜牧產業順遂。

翁章梁表示，農曆七月依傳統習俗舉行普度祭拜眾生，家畜疾病防治所作為管理兩隻腳、四隻腳及沒有腳的動物產業單位，包括雞鴨鵝豬魚等各種動物，邀請畜牧、養殖業者及各界共同參與祭拜，感謝土地、感謝農漁民，也感謝所有為人類生活提供滋養的牲畜眾生。

嘉畜所長林珮如說，嘉義縣獸魂碑歷史可追溯至1959年，當時家畜疾病診治所剛成立，負責診斷、治療及防治家畜疾病，並將解剖室後方空地作為動物掩埋場，1962年因故於掩埋場上方豎立石碑，藉此安撫動物亡魂，平定人心，1991年縣治遷建，重新豎立獸魂碑至今。

林珮如也說，獸魂碑象徵對動物生命的悲憫與追念，悼念因疾病死亡、遭人遺棄、意外事故、醫學研究犧牲及天然災害等原因不幸往生動物，每年農曆七月祭拜，不僅承載對動物生命尊重與關懷，也見證嘉義縣動物防疫工作歷史發展，是嘉畜所具有特殊意義的文化傳承。

嘉義縣家畜疾病防治所獸魂碑祭祀傳承一甲子，每年農曆七月安撫動物亡魂，同時也安定人心。圖／嘉義縣政府提供