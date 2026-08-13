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鬼門開「金馬」進諸羅城 嘉義城隍廟2千萬新鈔堆金馬意象上供桌

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
13尊按成人比例打造「什家將」。廟方特別委請工藝師耗費半年，以捏麵人青黏土材料雕塑製作，完整呈現什家將陣頭威武姿態，將傳統宗教陣頭、民俗工藝與供桌藝術結合，成為普度祭典最具視覺震撼作品之一。記者魯永明／攝影
13尊按成人比例打造「什家將」。廟方特別委請工藝師耗費半年，以捏麵人青黏土材料雕塑製作，完整呈現什家將陣頭威武姿態，將傳統宗教陣頭、民俗工藝與供桌藝術結合，成為普度祭典最具視覺震撼作品之一。記者魯永明／攝影

農曆7月1日鬼門開嘉義市國定古蹟城隍廟中午舉行「城隍開恩、全嘉開普」儀式，遵循300多年傳統古禮，揭開中元普度序幕。最吸睛供品由2萬張新台幣千元鈔票打造的「金馬奔騰躍諸羅」，總值2000萬元現鈔堆砌金馬意象，象徵馬年行大運、財源廣進，霸氣十足。

市長黃敏惠出國赴日，副市長林瑞彥代表市長，率市府主管、議員及各界人士到城隍廟參拜，立委王美惠、前立委張啓楷及城隍廟董事長楊嘉南，共同祭拜城隍爺與好兄弟，祈求國泰民安、地方平安順遂。

今年「金馬奔騰躍諸羅」由城隍廟維新社70名功德主共同奉獻，總值2000萬元千元新鈔堆砌而成，打破去年1500萬元紀錄。廟方表示，祭典結束後，這筆款項將捐贈城隍廟作為古蹟整修使用，讓信眾祈福的心意轉化為文化資產保存力量。

除「金馬」焦點，另一亮點是13尊按成人比例打造「什家將」。廟方特別委請工藝師耗費半年，以捏麵人青黏土材料雕塑製作，完整呈現什家將陣頭威武姿態，將傳統宗教陣頭、民俗工藝與供桌藝術結合，成為普度祭典最具視覺震撼作品之一。

楊嘉南表示，全嘉開普除傳統祭祀供品，融入在地特色創意，規畫「金馬奔騰躍諸羅」、「城隍護持保平安」、「觀音普渡化眾生」、「城隍賜福水果肉山」及「捏麵人超萌、玩出創意」等主題，讓傳統祭典不只是祭祀，更成為展現嘉義民俗文化與工藝之美的重要場域。

「城隍護持保平安」以什家將、供品及城隍出巡場景呈現城隍信仰意涵，象徵城隍安頓境內幽魂、安靖地方，提醒信眾心存善念；「城隍賜福水果肉山」運用當季水果、蔬菜等堆疊成山景，城隍爺站高處象徵賜福四方百姓。「觀音普渡化眾生」以鮮花、水果、老薑、紅豆、綠豆及鹽等堆疊觀音普陀山，搭配龍蝦、鱷魚等普渡供品營造海景，形成「山珍海味」的特殊供桌景觀，祈願天地安穩、地方祥和。

城隍廟推動式微捏麵人技藝，邀請工藝師製作數十件生動作品，將傳統手工藝融入普度「看桌」文化，讓民眾參拜近距離感受傳統工藝之美。城隍廟建廟300餘年，中元祭典承襲百年古禮，從農曆6月27日起進行起鼓、豎燈篙、放水燈、淨爐除穢，直到鬼門開、開普，形成完整中元普度祭典，是重要無形文化資產。

傳統信仰、工藝藝術與創意供桌，吸引大批民眾「看桌」祈福，廟方晚間安排螢光棒、火舞表演及免費甜甜圈、冰淇淋等活動，由老師示範捏麵人，讓民眾把象徵平安的祝福帶回家，將傳統民俗轉化為兼具文化傳承、藝術創意與觀光魅力城市特色。

嘉市長黃敏惠出國赴日，副市長林瑞彥代表市長，率市府主管、議員及各界人士到城隍廟參拜，立委王美惠、前立委張啓楷及城隍廟董事長楊嘉南，共同祭拜城隍爺與好兄弟，祈求國泰民安、地方平安順遂。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠出國赴日，副市長林瑞彥代表市長，率市府主管、議員及各界人士到城隍廟參拜，立委王美惠、前立委張啓楷及城隍廟董事長楊嘉南，共同祭拜城隍爺與好兄弟，祈求國泰民安、地方平安順遂。記者魯永明／攝影

13尊按成人比例打造「什家將」。廟方特別委請工藝師耗費半年，以捏麵人青黏土材料雕塑製作，完整呈現什家將陣頭威武姿態，將傳統宗教陣頭、民俗工藝與供桌藝術結合，成為普度祭典最具視覺震撼作品之一。記者魯永明／攝影
13尊按成人比例打造「什家將」。廟方特別委請工藝師耗費半年，以捏麵人青黏土材料雕塑製作，完整呈現什家將陣頭威武姿態，將傳統宗教陣頭、民俗工藝與供桌藝術結合，成為普度祭典最具視覺震撼作品之一。記者魯永明／攝影

農曆7月1日鬼門開，嘉義市國定古蹟城隍廟中午舉行「城隍開恩、全嘉開普」儀式，最吸睛供品由2萬張新台幣千元鈔票打造的「金馬奔騰躍諸羅」，總值2000萬元現鈔堆砌金馬意象，象徵馬年行大運、財源廣進，霸氣十足。記者魯永明／攝影
農曆7月1日鬼門開，嘉義市國定古蹟城隍廟中午舉行「城隍開恩、全嘉開普」儀式，最吸睛供品由2萬張新台幣千元鈔票打造的「金馬奔騰躍諸羅」，總值2000萬元現鈔堆砌金馬意象，象徵馬年行大運、財源廣進，霸氣十足。記者魯永明／攝影

城隍廟推動式微捏麵人技藝，邀請工藝師製作數十件生動作品，將傳統手工藝融入普度「看桌」文化，讓民眾參拜近距離感受傳統工藝之美。記者魯永明／攝影
城隍廟推動式微捏麵人技藝，邀請工藝師製作數十件生動作品，將傳統手工藝融入普度「看桌」文化，讓民眾參拜近距離感受傳統工藝之美。記者魯永明／攝影

13尊按成人比例打造「什家將」。廟方特別委請工藝師耗費半年，以捏麵人青黏土材料雕塑製作，完整呈現什家將陣頭威武姿態，將傳統宗教陣頭、民俗工藝與供桌藝術結合，成為普度祭典最具視覺震撼作品之一。記者魯永明／攝影
13尊按成人比例打造「什家將」。廟方特別委請工藝師耗費半年，以捏麵人青黏土材料雕塑製作，完整呈現什家將陣頭威武姿態，將傳統宗教陣頭、民俗工藝與供桌藝術結合，成為普度祭典最具視覺震撼作品之一。記者魯永明／攝影

農曆7月1日鬼門開，嘉義市國定古蹟城隍廟中午舉行「城隍開恩、全嘉開普」儀式，最吸睛供品由2萬張新台幣千元鈔票打造的「金馬奔騰躍諸羅」，總值2000萬元現鈔堆砌金馬意象，象徵馬年行大運、財源廣進，霸氣十足。記者魯永明／攝影
農曆7月1日鬼門開，嘉義市國定古蹟城隍廟中午舉行「城隍開恩、全嘉開普」儀式，最吸睛供品由2萬張新台幣千元鈔票打造的「金馬奔騰躍諸羅」，總值2000萬元現鈔堆砌金馬意象，象徵馬年行大運、財源廣進，霸氣十足。記者魯永明／攝影

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鬼門開 新鈔 嘉義 城隍廟

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