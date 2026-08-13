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台南安平熱蘭遮堡遺構修復　傳承城市歷史記憶

中央社／ 台南13日電

國定古蹟「熱蘭遮堡遺構」（外堡南側牆體）日前完成階段性修復及結構加固工程，讓這座荷治遺跡牆體更穩定，磚砌紋理及立面輪廓更清楚，城市歷史記憶得以傳承

台南市安平古堡園區內的熱蘭遮堡遺構，東西向約65.8公尺，向來是安平區熱門景點，數百年來見證台南城市發展，但長期受到日曬、風雨及近海鹽分影響，部分紅磚與灰縫逐漸風化，出現磚體鬆動、牆體分離及門洞變形等。

台南市政府文化局投入新台幣1200萬元修復，邀集建築師、結構專家、文化資產修復團隊及傳統匠師共同參與，透過科學檢測與專業評估修復牆體。

文化局今天指出，修復工程對風化磚體進行清潔、除苔、滅菌及局部修補，裂縫與牆體分離處採隱蔽性補強工法，提升整體穩定性；變形門洞增設支撐結構，在盡量不改變古蹟原貌前提下兼顧安全。

至於長期附生於牆體的榕樹及其他植物，修復前已納入評估；檢測發現，部分植物根系深入砌體縫隙，持續生長造成牆體擴張壓力與位移，影響結構穩定，也加速水分滲入及材料劣化，文化部古蹟審議會同意植物移除及結構加固。

文化局表示，附生植物雖是熟悉景觀，若持續保留，需設置支撐設施，也會增加修剪、監測及安全管理風險。因此移除植物及加固牆體，以降低古蹟受損可能，未來也將持續透過科學監測、定期巡檢及預防性維護，守護熱蘭遮堡歷史痕跡。

台南 傳承 歷史

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