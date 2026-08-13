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台南無照保母躲查緝釀1歲童喪命 議員：黑數大、別只等民眾檢舉

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市日前發生一起無照保母違法收托悲劇，市議員林燕祝（右）今質詢時質疑，台南無照保母存在巨大黑數，要求社會局應主動進行網路巡邏，而非僅依賴民眾檢舉。圖／取自南市議會直播
台南市日前發生一起無照保母違法收托悲劇，市議員林燕祝（右）今質詢時質疑，台南無照保母存在巨大黑數，要求社會局應主動進行網路巡邏，而非僅依賴民眾檢舉。圖／取自南市議會直播

台南市安南區今年7月發生一起無照保母違法收托悲劇，年僅1歲幼童送托3天不幸身亡，市議員林燕祝今質詢時質疑，台南無照保母存在巨大黑數，且該保母長期在社群網站上公開招攬生意，為何社會局卻未能主動查察？要求社會局應主動進行網路巡邏，而非僅依賴民眾檢舉。

林燕祝指出，該名無照保母未成年就開始收托，且長期在社群平台與網路社團公開招攬生意，今年7月收托期間，一個人照顧5名幼童，包含其自家2名孩子，導致一名年僅1歲的幼童不幸喪命，受害幼童全身瘀青、頭部傷勢嚴重，家屬至今難以走出陰影。

她也痛批，警察查網路毒品都能主動出擊，為何社會局對網路招攬的非法保母卻毫無積極作為？該名無照保母甚至躲過教育與社福單位的查緝；事發後，社會局對於家屬的心理輔導與醫療協助更是慢半拍。

林燕祝強調，「居家托育服務登記制度」早在2014年就上路，政府不應以「私人行為」為藉口推卸責任，要求社會局應針對網路非法招攬行為主動巡查，並全面普查全市托育環境，別讓家長的信任換來孩子的犧牲。

社會局長郭乃文坦言，無照保母多為私下契約且行為隱密，確實存在查緝難度，不過，社會局也都有派員針對網路巡查，目前制度以宣導與檢舉為主，對於不幸事件的發生深感遺憾，未來會檢討如何提升網路巡邏頻率，並與警政單位研議跨局處合作的可能性。

針對家屬關懷部分，社會局家防中心也回應，已請社工安排受害母親進行心理諮商，目前正與醫院協調跨科別會勘，預計本周會向家屬提供更明確的進度說明。

議員 保母 台南

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