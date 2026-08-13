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台南市第12間 柳營代天院獲頒宮廟博物館

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
肯定廟方長期投入傳統工藝保存、文物展示及教育推廣，台南市政府今將柳營代天院獲頒為全市第12間「宮廟博物館」。記者謝進盛／翻攝
肯定廟方長期投入傳統工藝保存、文物展示及教育推廣，台南市政府今將柳營代天院獲頒為全市第12間「宮廟博物館」。記者謝進盛／翻攝

肯定廟方長期投入傳統工藝保存、文物展示及教育推廣，台南市政府今將柳營代天院獲頒為全市第12間「宮廟博物館」。

柳營代天院今配合丙午年鑼壇大典舉行授證儀式，副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席，將認證座頒予柳營代天院主委盧朝仁。葉表示，南市自2022年起推動「宮廟博物館計畫」，透過培力輔導與認證制度，鼓勵宮廟盤點自身工藝資源，發揮保存、展示與教育功能，讓更多民眾在日常信仰中認識無形文化資產。目前已有11間宮廟完成授證，柳營代天院今成為第12間，持續擴大台南文化保存與傳承能量。

立委陳亭妃、柳營區長劉發仲、市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、文化局副局長林韋旭等人與會，文化局指出，柳營代天院2022年登錄為台南市民俗，院內保存多項珍貴工藝作品，包括王保原、呂興義的剪黏與泥塑、柯全丁的神龕、蔡草如的祥龍圖、黃啟受及廖慶章的彩繪作品，以及天山畫室彩繪磁磚等，展現不同世代藝師的工藝之美。今日適逢農曆七月初一，也是代天院王醮重要時節，在此時舉行授證別具意義。

文化局指出，柳營代天院主祀遊王公祖，柳營王醮依文獻記載已有百餘年歷史，每三年舉辦一科，並於2022年登錄為台南市民俗，是大台南地區少見的內陸型王醮，展現急水溪流域中游獨特信仰文化與地方特色。

肯定廟方長期投入傳統工藝保存、文物展示及教育推廣，台南市政府今將柳營代天院獲頒為全市第12間「宮廟博物館」。記者謝進盛／翻攝
肯定廟方長期投入傳統工藝保存、文物展示及教育推廣，台南市政府今將柳營代天院獲頒為全市第12間「宮廟博物館」。記者謝進盛／翻攝

肯定廟方長期投入傳統工藝保存、文物展示及教育推廣，台南市政府今將柳營代天院獲頒為全市第12間「宮廟博物館」。記者謝進盛／翻攝
肯定廟方長期投入傳統工藝保存、文物展示及教育推廣，台南市政府今將柳營代天院獲頒為全市第12間「宮廟博物館」。記者謝進盛／翻攝

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宮廟 博物館 台南

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