古蹟也怕「樹抱牆」？ 熱蘭遮堡外堡南側牆完成修復加固 延續古蹟生命

國定古蹟「熱蘭遮堡遺構外堡南側牆體」位於安平古堡園區內，是熱蘭遮堡現存重要遺構之一，東西向長約65.8公尺，歷經數百年歲月，近期完成階段性修復及結構加固工程，為後續整體保存奠定基礎，更見證台南城市發展歷程。

文化局表示，熱蘭遮堡因長期受到日曬、風雨及近海鹽分侵蝕，部分紅磚及灰縫逐漸風化，更出現磚體鬆動、牆體分離及門洞變形等問題，為辦理修復工程，爭取文化部支持投入1200萬經費，邀集建築師、結構專家、文化資產修復團隊及傳統匠師等，透過科學檢測及專業評估進行修復。

文化局提到，本次工程依文化資產保存原則，針對風化磚體進行清潔、除苔、滅菌及局部修補，裂縫及牆體分離處則採隱蔽性補強工法，提升結構穩定度；變形門洞也增設支撐結構，在盡量維持古蹟原貌的前提下兼顧安全，近期修復完成後，牆體穩定度獲改善，原有磚砌紋理及立面輪廓也更為清楚。

此外，長期附生在牆體的榕樹及其他植物，經專業檢測發現，部分植物根系已深入砌體縫隙，持續生長恐造成牆體擴張壓力及位移，並加速水分滲入與材料劣化，此次也依程序提送文化部古蹟審議會討論，經審慎評估後，同意辦理植物移除及結構加固。

文化局指出，附生植物雖已成為部分民眾熟悉的景觀，但若持續保留，除須增設支撐設施，也將增加修剪、監測及安全管理風險，本次修復採移除植物並同步加固牆體方式，降低古蹟持續受損可能，未來也將持續透過科學監測、定期巡檢及預防性維護，保存熱蘭遮堡歷史遺構。