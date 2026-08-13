嘉義東石反毒電音派對登場 戰鬥陀螺賽邀少年同樂冠軍可得3000元

嘉義縣沙灘反毒電音派對8月15日下午3時將在東石漁人碼頭登場，由嘉義縣少年輔導委員會、嘉義縣警察局少年警察隊共同舉辦，邀請台灣土狗等樂團現場演出，並結合市集、闖關及戰鬥陀螺競賽，開放128人報名參賽，冠軍可獲得3000元現金獎勵，亞軍2000元、季軍1000元。

嘉義縣少年輔導委員會表示，反毒電音派對及戰鬥陀螺競賽均免費參加，今年邀請潮州土狗、乙蝶、無酵餅樂團、東石高中熱舞社及多名獨立音樂人、饒舌歌手演出，讓青年在海風吹拂及音樂陪伴下同樂，並透過現場反毒宣導，傳遞「反毒有我、青春不飆車、熱血不迷失」理念。

此外，戰鬥陀螺賽採128人賽制，下午2時30分開放「現場報名」，名額包括少年64名、不分齡32名、貴賓保留32名，邀請潮州土狗、乙蝶上場熱戰，前三名可贏得獎金，第四至八名可獲得BX-31、BX-24隨機強化組；另也邀請玩家自備戰鬥盤，在現場開啟自由對戰成為擂主。

嘉義縣少年輔導委員會指出，除了音樂演出及陀螺競賽，現場還有市集、趣味闖關及反毒宣導活動，並準備派對加油棒、燈光髮箍及無酒精調飲等物資，數量有限、送完為止，希望透過音樂、休閒競賽及互動活動，讓青年在參與過程中建立正確觀念，提升拒絕毒品能力。

嘉義縣沙灘反毒電音派對8月15日登場，戰鬥陀螺競賽開放128人現場報名，冠軍可獲得3000元現金獎勵。圖／嘉義縣少年輔導委員會提供

嘉義縣沙灘反毒電音派對8月15日登場，戰鬥陀螺競賽開放128人現場報名，冠軍可獲得3000元現金獎勵。圖／嘉義縣少年輔導委員會提供

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