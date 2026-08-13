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嘉義中埔青農種植紅毛丹　饕客想吃不用飛東南亞

中央社／ 嘉義縣13日電

暑假期間正是紅毛丹的產季，嘉義中埔青農林佳妙今天正忙著採果出貨，8年來她透過網路直銷，將「尚青」的紅毛丹送到顧客手中，民眾想吃不用飛東南亞，嘉義就有。

林佳妙8年前從北部返鄉幫忙父親照顧果園，利用網路行銷紅毛丹、蘋婆、波羅蜜、黃金果、酪梨等水果，她告訴中央社記者，返鄉是因為對照顧果樹有興趣，也不忍心看父親辛苦的成果，被中間商剝削，她想自產自銷。

於是林佳妙在臉書（Facebook）成立了「七號森林NO.7 Forest」粉絲專頁，介紹自家產的水果，接受民眾線上下單。

林佳妙說，由於產量、產期與人力因素，為了保證紅毛丹的新鮮度，只能限量、限期出單，在接獲訂單後，才開始採，隔天就能送到客戶手中。這幾年透過網路行銷，已獲得穩定客源，讓辛苦務農的家人獲得不錯的回報。

林佳妙指出，7至9月是紅毛丹的產期，現在是產量最高峰，所以上午正忙著採果出貨；紅毛丹品種超過10種，經過這幾年的測試，篩選出R167、R191、黑木山等3個品種，最適合台灣人的口味，吃起來清甜，不會像荔枝那麼甜、會上火。

林佳妙家中的果園分布在中埔柚仔宅、深坑一帶，原本30年前是種植檳榔，她說，父親逐漸轉型種植紅毛丹等熱帶水果，才有現今成片的果樹。

林佳妙表示，她家農場也種植苦茶油樹，並委託製油工廠製油，近期市面苦茶油陸續傳出苯駢芘檢驗超標事件，也導致她家的苦茶油銷售受阻，目前已將自家的苦茶油送驗，要打消消費者的疑慮。

嘉義縣政府官方粉絲頁「Q嘉義」，近日也特別介紹林佳妙種植的紅毛丹，行銷中埔的新興農產，邀大家吃中埔「尚青」的紅毛丹。

嘉義 中埔 東南亞

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