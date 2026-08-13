好消息！台南滿70歲長者繳回駕照 搭台灣大車隊計程車享5折

台南市交通局「運轉台南好交通」粉專公布，配合交通部公路局「70歲以上長者繳回駕照回饋優惠政策」，鼓勵高齡長者主動繳回駕照，降低交通事故風險。70歲以上台南市民完成繳回名下所有駕照、簽署個資授權同意書，並由監理站辦理「補助註記」後，即可享有多元公共運輸回饋。

其中，台灣大車隊已配合政策裝設電子票證刷卡機，繳回駕照的台南長者持本人台南市民卡敬老愛心卡搭乘計程車，可獲乘車扣款金額50%回饋，相當於計程車車資半價，每月回饋上限1500元。

回饋金自完成登錄註記次日起算，補助期間2年，最高可領取3萬6000元。回饋金於次月25日後，可持卡至四大超商靠卡領取。

市府表示，台灣大車隊另設置叫車服務專線（02）5578-3914，提供繳回駕照長者使用；後續也將持續媒合其他計程車業者，鼓勵裝設電子票證刷卡機，擴大長者搭乘計程車的服務範圍。

依交通部公路局政策，完成駕照繳回及補助註記的70歲以上長者，除計程車外，搭乘公路運輸、國道客運、公車、台鐵、捷運（含輕軌）、YouBike及渡輪等公共運輸，也可享乘車金額50%的TPASS回饋金。

市府提醒，有意申請的長者須先完成駕照繳回及補助註記，相關資格及辦理方式可向各地監理站洽詢；搭乘台灣大車隊計程車則須使用本人敬老愛心卡，才能適用相關回饋。