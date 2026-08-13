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KANO投手吳明捷塑像回歸噴水圓環 城隍夜巡點燈迎光輝10月

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中央噴水圓環歷經逾半世紀後大整修，象徵KANO精神吳明捷投手塑像改以耐久銅雕重新安座，9月11日配合諸羅城隍夜巡舉行竣工點燈，七彩噴水燈光全面升級，百年地標將華麗回歸。圖／嘉市府提供
中央噴水圓環歷經逾半世紀後大整修，象徵KANO精神吳明捷投手塑像改以耐久銅雕重新安座，9月11日配合諸羅城隍夜巡舉行竣工點燈，七彩噴水燈光全面升級，百年地標將華麗回歸。圖／嘉市府提供

每年8月21日是嘉市訂棒球日，市府日前辦慶祝活動，邀請嘉中教練張育昇、兄弟象元老級球員李文傳，與在地少棒球員傳承嘉農ㄅㄤˊ「永不放棄」精神。另一項城市大事同步倒數，中央噴水圓環歷經逾半世紀後大整修，象徵KANO精神吳明捷投手塑像改以耐久銅雕重新安座，9月11日配合諸羅城隍夜巡舉行竣工點燈，七彩噴水燈光全面升級，百年地標將華麗回歸。

中央噴水圓環是嘉市最具代表性城市地標，圓環中央吳明捷投手塑像，自KANO電影上映後成為「永不放棄」精神象徵。這位「最強王牌」在圓環投手丘一站超過10年，歷經烈日、寒流及風災，始終維持投球姿態，成為遊客來到嘉義的重要打卡地標。

市府投入約3000萬元進行噴水圓環修繕，工程歷時180天，距離上次大規模整修超過半世紀。工程「修繕為主、維持原貌」，保留百年圓環歷史風貌及KANO意象，強化結構安全、老舊管線、漏水及機電設備。原採玻璃纖維（FRP）製作吳明捷投手，改為耐久的銅雕，重新站回中央噴水圓環投手丘。對嘉義人而言，這不只是雕像材質升級，更象徵嘉農「永不放棄」精神守護城市，從電影場景走進嘉義人的日常記憶。

市府同步更新全LED燈光系統，讓噴水色彩層次更加豐富，夜間視覺效果更為華麗；周邊破損水泥護欄、老舊機電與控制系統也一併改善，地下控制系統改為地上，提升維護便利性與安全性。市府規畫9月11日舉行整修後竣工點燈儀式，當天適逢年度重要民俗盛事「諸羅城隍夜巡」，讓「城隍夜巡」與「王牌回歸」兩大嘉義城市意象同晚登場。屆時，吳明捷銅雕重新站上投手丘，七彩噴水同步點亮，中央噴水圓環可望以全新夜間光影風貌亮相，成為嘉義迎接「光輝10月」的新城市舞台。

市長黃敏惠表示，棒球是台灣國球，嘉義是棒球原鄉。嘉農棒球隊當年威震甲子園，寫下台灣與嘉義共同棒球傳奇，因此市府將嘉農取得甲子園參賽資格的8月21日訂為嘉義市棒球日，就是希望讓這份珍貴的棒球記憶延續下去。

中央噴水圓環歷經逾半世紀後大整修，象徵KANO精神吳明捷投手塑像改以耐久銅雕重新安座，9月11日配合諸羅城隍夜巡舉行竣工點燈，七彩噴水燈光全面升級，百年地標將華麗回歸。圖／嘉市府提供
中央噴水圓環歷經逾半世紀後大整修，象徵KANO精神吳明捷投手塑像改以耐久銅雕重新安座，9月11日配合諸羅城隍夜巡舉行竣工點燈，七彩噴水燈光全面升級，百年地標將華麗回歸。圖／嘉市府提供

中央噴水圓環歷經逾半世紀後大整修，象徵KANO精神吳明捷投手塑像改以耐久銅雕重新安座，9月11日配合諸羅城隍夜巡舉行竣工點燈，七彩噴水燈光全面升級，百年地標將華麗回歸。圖／嘉市府提供
中央噴水圓環歷經逾半世紀後大整修，象徵KANO精神吳明捷投手塑像改以耐久銅雕重新安座，9月11日配合諸羅城隍夜巡舉行竣工點燈，七彩噴水燈光全面升級，百年地標將華麗回歸。圖／嘉市府提供

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