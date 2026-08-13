不當餵食衍生浪犬追人亂象 南市府將宣導正確餵養

台南市遊蕩犬逾萬隻，目前灣裡和善化兩處動物收容設施約收容九百隻，下月啟用的學甲多功能教育園區可再收容四百隻，以當地優先。不過多名市議員昨質詢指整體收容量仍遠遠不足，導致結紮後又回置，加上部分民眾餵食，衍生環境髒亂、浪犬追人追車等問題。

農業局動保處表示，今年規畫辦理正確餵養說明會，降低不當餵養行為。

農業局昨天在市議會業務報告指出，會持續從源頭減少遊蕩動物，透過多元管道推廣認養，已媒合認養流浪犬貓一萬八三六三隻，學甲多功能教育園區啟用後，將進一步推廣認養，並結合生命教育、動物保護宣導及友善飼養。

除了動物收容設施，市府也在各區推動暫置空間，農業局表示，仁德區「毛孩森活村」已進駐一一一隻犬隻，並推動認養十五隻，持續在玉井、龍崎、城西焚化場、永康區等地評估設暫置空間。

多名議員指出，部分民眾餵食遊蕩犬後未妥善清理，甚至將大量剩食、廚餘放置戶外，造成環境髒亂、產生異味，也容易吸引其他動物聚集，甚至讓犬隻形成固定聚集點，衍生追逐行人、車輛等公共安全問題。

動保處表示，民眾若餵養流浪犬貓，應以「友善管理」和「源頭控制」為原則，餵養地點應避開道路、路口、學校等人車及孩童頻繁活動區域，若在路邊丟放食物，可能反而讓犬隻形成固定聚集點，餵食也應避免使用大量剩食、廚餘，餵後須立即清理。

動保處也表示，今年將辦理正確餵養說明會，推廣「正確餵養、餵後清潔、避開交通要道及學校、配合絕育管理」觀念，並持續透過認養、工作犬等措施，從源頭管理、收容及環境維護等面向改善遊蕩動物問題。