立法超過2年…台南寵物殯葬自治條例 仍卡中央審議

寵物殯葬收費亂象多，台南市政府前年訂定寵物生命紀念業管理自治條例，要納管火化、遺灰貯存、下葬服務及相關設施，但議員昨天質詢批通過兩年多未上路，修正資料二月送件至今六個月竟還「卡在中央」。另外，也有議員建議比照高雄推動寵物長照、殯葬費率。

南市農業局回應，先前內政部針對園區及設施要求說明，市府完成解釋後已獲接受，目前回到農業部進行最後法規審議。

為讓流浪動物、動物火化等納入管理，南市寵物生命紀念業管理自治條例二○二四年六月經議會三讀，市府歷經多次修法及中央審查，今年二月四日再將修正資料送農業部，至今逾半年仍未核備。

議員穎艾達利質詢提出質疑，自治條例三讀至今超過兩年，地方端程序早已完成，卻卡在中央審查，「行政效率令人無法接受」，由於制度涉及流浪動物、路倒動物及動物屍體處理，中央地方來回多年，「究竟還要讓地方等多久？」若法規遲未施行，地方改善也缺乏完整法制依據。

市議員李宗霖指出，台南過去也曾發生寵物殯葬消費糾紛，部分飼主在火化、樹葬等服務上對收費產生爭議，高雄已有相關費率審議機制，針對寵物殯葬服務費用要求透明及管理，農業局應研議針對火化、樹葬等服務建立合理的參考費率或相關審議制度，避免業者任意哄抬價格、發生消費糾紛後才由市府介入處理。

李宗霖也說，高雄率先全台公布「寵物長期照護機構設置及獎勵要點」，已有六家動物醫院提供水療等復健服務，新北市也將中和動物之家轉型為全台首座「動物長照園區」，導入水中跑步機、針灸等照護；他要求農業局參考外縣市經驗，讓寵物長照法制化。

農業局表示，目前每年約編列八十萬元用於寵物生命照顧等工作，針對寵物醫療行為及水療、針灸等服務項目，仍須進一步盤點了解，將再掌握相關業者及服務情形，殯葬費率等在自治條例完成審議即可依法制定。