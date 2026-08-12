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邁向台語日常化 台南推動培育家庭計畫

中央社／ 台南12日電

台南市政府持續推動「培育台語家庭計畫」，8月募集社區、高中教師等拓展推廣行列，讓更多市民在不同生活場景自然使用台語，邁向台語日常化的核心目標。

台南市府文化局今天指出，「培育台語家庭計畫」將地方組織及民間夥伴視作重要節點，透過多元據點串聯，讓台語不再侷限於特定活動，而是回歸社區互動、校園交流、閱讀分享及文化參與等日常生活。

文化局8月募集南區國宅社區、長榮高中及慈濟高中教師、南渡策室（獨立冊店）等單位擴展推廣行列。其中南區國宅社區結合社區活動及居民交流，以課程深度解析並創作台語歌曲，另設置種子學堂，用台語認識植物與長者培力。

長榮高中及慈濟高中教師透過學科專長，讓台語在表定課堂外落實教育功能，達成多領域台語應用。專精台語文領域的南渡策室，擁有長期台語文閱讀、台語作家講談經驗，促進潛力團體發展全台語服務。

文化局表示，台語一直存在於市民日常生活，許多區公所也提供流暢台語洽公服務，市場、社區、廟埕及街頭巷尾更經常聽見台語對話。近年來，圖書館、文化館舍、藝文活動及地方社群持續投入，台語逐漸回到不同公共場域，被用來導覽、主持、閱讀、討論與交流。

文化局希望透過「國家語言發展計畫」及「培育台語家庭計畫」，串聯這些原本分散於城市各處的語言景觀，形成更完整、更友善的台語通用環境，讓台語真正成為一種生活語言。

台語 台語日常 台南

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