台南永康二王公墓啟動遷葬、砲校遷移 民代籲旗艦規格打造公園遊戲場

台南永康二王公墓遷葬工程啟動，永康忠孝路沿線未來將成為地區重要發展核心，議員朱正軒表示，市府應把握這次機會，從整體都市發展角度規畫公共空間，尤其公園綠地及特色遊戲場應以「旗艦規格」打造，讓未來的公共建設不只是有，更要真正好用、好走、好運動。

地政局長陳淑美表示認同，目前總圖周遭已有很多民眾在跑步，可見當地是有需求的；東橋可以串聯砲校的公園及綠帶，在二王重劃區一帶也可以形成跑步路網。

朱正軒表示，未來忠孝路沿線將串聯全民運動中心、匹克球場、網球場、壘球場等設施，如果能整體規劃，將有機會形成永康重要的「帶狀運動空間」。他要求地政局在規畫過程，務必把跑步路線納入設計，並建議徵詢在地跑團及相關專業人士意見，提供地政局重劃工程參考，從使用者角度完善整體動線。

朱正軒強調，運動空間要考量實際使用上的安全與舒適，包括交通安全、林蔭綠覆、鋪面材質、沿線照明等，都應在規劃階段一併納入，打造真正適合全年齡使用的友善運動環境。

朱正軒也關注砲校遷移後的周邊建設進度，包括「康橋大道南延中山南路」、「二王郵局旁巷道截彎取直」、「砲校圍牆拆除後道路拓寬」，以及「自強路西向打通進入東橋」等重要道路規畫。

他表示，砲校遷移釋放出大面積土地，也帶來永康都市發展的新契機，市府應掌握整體開發節奏，加速相關道路進度，讓重大土地開發真正轉化為居民看得見、用得到的生活品質提升。