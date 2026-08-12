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台南永康二王公墓啟動遷葬、砲校遷移 民代籲旗艦規格打造公園遊戲場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市朱正軒質詢地政局長陳淑美籲打造二王重劃區旗艦級運動廊道。圖／取自台南市議會直播畫面
台南市朱正軒質詢地政局長陳淑美籲打造二王重劃區旗艦級運動廊道。圖／取自台南市議會直播畫面

台南永康二王公墓遷葬工程啟動，永康忠孝路沿線未來將成為地區重要發展核心，議員朱正軒表示，市府應把握這次機會，從整體都市發展角度規畫公共空間，尤其公園綠地及特色遊戲場應以「旗艦規格」打造，讓未來的公共建設不只是有，更要真正好用、好走、好運動。

地政局長陳淑美表示認同，目前總圖周遭已有很多民眾在跑步，可見當地是有需求的；東橋可以串聯砲校的公園及綠帶，在二王重劃區一帶也可以形成跑步路網。

朱正軒表示，未來忠孝路沿線將串聯全民運動中心、匹克球場、網球場、壘球場等設施，如果能整體規劃，將有機會形成永康重要的「帶狀運動空間」。他要求地政局在規畫過程，務必把跑步路線納入設計，並建議徵詢在地跑團及相關專業人士意見，提供地政局重劃工程參考，從使用者角度完善整體動線。

朱正軒強調，運動空間要考量實際使用上的安全與舒適，包括交通安全、林蔭綠覆、鋪面材質、沿線照明等，都應在規劃階段一併納入，打造真正適合全年齡使用的友善運動環境。

朱正軒也關注砲校遷移後的周邊建設進度，包括「康橋大道南延中山南路」、「二王郵局旁巷道截彎取直」、「砲校圍牆拆除後道路拓寬」，以及「自強路西向打通進入東橋」等重要道路規畫。

他表示，砲校遷移釋放出大面積土地，也帶來永康都市發展的新契機，市府應掌握整體開發節奏，加速相關道路進度，讓重大土地開發真正轉化為居民看得見、用得到的生活品質提升。

永康 公墓 遷葬

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