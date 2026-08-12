北港朝天宮數位文物躍上國際 攜手總圖參加南韓世界資訊大會

雲林縣北港朝天宮獲國家圖書館邀請赴南韓釜山參加第90屆世界圖書館資訊大會（IFLA WLIC）。該大會是全球圖書館與資訊服務界最大規模的國際盛會，由國際圖書館協會聯盟（IFLA）與世界各國的圖書館協會共同舉辦，每年吸引超過100個國家、3000名圖書館員共襄盛舉。

台北國家圖書館與北港朝天宮於2024年3月間簽訂數位化合作備忘錄，將朝天宮所典藏的5000件文獻、橫跨110年歷史、超過60000影幅檔案全面數位化，並於今年元月完成數位化工作，同時舉辦發布會將數位成果公開在台灣記憶平台，分階段性開放檔案閱覽，可提供全球研究者使用。

2026世界圖書館與資訊大會在南韓釜山BEXCO展覽館舉辦，於本月11、12日兩天以「Libraries Powering Transformation」為主題，關注推動圖書館的轉型與變革，正好對應國家圖書館與朝天宮的合作典範，透過國家圖書館的專業技術與數位化經驗，將朝天宮珍貴的宮務、進香與地方史資料，悉數數位化典藏，創下台灣國家級圖書館與本土宮廟的合作先例，成為全台各地宮廟對自身文獻或文物的文化資產保存觀念典範。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，文化傳承與推廣是朝天宮重要的核心目標，這次前往南韓釜山，不僅向國際社會展示國圖與朝天宮的合作成果，更希望透過此合作範例，推動台灣宮廟界對自身文獻的保存意識，讓文獻與文物不只是堆放在倉庫中的物品，而是歷史記憶的承載與見證。

朝天宮收藏有1萬6000餘件文物，1956年創立媽祖歷史文物館，是台灣歷史最悠久及收藏最多的宮廟博物館，近年主動與故宮博物院、台灣歷史博物館、國家圖書館、客家發展中心、雲林科技大學合作，透過文物館作為媒介，以知識普及、文化傳承平台為概念，積極推廣北港媽祖文化。

北港朝天宮文物數位化有成，首度攜手總圖赴南韓參加世界資訊大會，首度躍上國際數位資訊殿堂。圖／朝天宮提供

北港朝天宮文物數位化有成，首度攜手總圖赴南韓參加世界資訊大會，首度躍上國際數位資訊殿堂。圖／朝天宮提供

北港朝天宮文物數位化有成，首度攜手總圖赴南韓參加世界資訊大會，首度躍上國際數位資訊殿堂。圖／朝天宮提供

北港朝天宮文物數位化有成，首度攜手總圖赴南韓參加世界資訊大會，首度躍上國際數位資訊殿堂。圖／朝天宮提供