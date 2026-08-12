「夢中竹」從斗六糖廠一路玩到草嶺石壁 竹博覽會雲林展區開幕

「2026台灣竹博覽會」雲林展區今天開幕，縣府以「夢中竹」為主題，從斗六糖廠竹創基地一路串聯草嶺石壁山林，8月15日至9月28日推出竹市集、竹工藝、食農教育、森林療癒及竹構藝術等系列活動，讓民眾看竹、玩竹，還能從吃竹、用竹到走進竹林，體驗竹產業與生活的多元樣貌。

雲林縣府在斗六糖廠竹創基地舉行「竹產業生態地景教遊趣」開幕記者會，由縣長張麗善主持，副縣長謝淑亞、副縣長陳璧君、農業部林業及自然保育署副署長張岱、古坑鄉長林慧如、財團法人雲林縣利仁教育基金會董事長甘銘源及多名民代與會。

雲林展區透過體驗、飲食與文化活動，重新帶民眾認識竹子與土地、生產及生活的關係。首波活動推出「竹產業生態地景教遊趣」，以「竹甜味・森呼吸」為主題，自8月15日起串聯斗六糖廠竹創基地及草嶺石壁山林地景，將食農教育、竹工藝、生態旅遊、循環永續及地方飲食文化結合，讓民眾從不同角度認識雲林竹產業。

「竹產業生態地景教遊趣」8月15日至9月28日登場，期間每逢假日及國定假日，斗六糖廠竹創基地都將舉辦「竹市集」，並安排竹工藝課程，大小朋友可以逛市集、品嘗竹食，也能親手體驗竹材編織創作。

9月起將接力推出文化觀光處「森之共振」草嶺石壁森林療癒季，以及利仁教育基金會「島嶼竹跡特展」等活動，將竹構藝術、森林療癒與山林景觀串聯。

張岱表示，台灣竹博覽會每2年舉辦一次，今年包括台北在內共有7個展區，雲林是第6個展區，雲林縣府在斗六竹創基地及草嶺石壁森林療癒基地推出一系列活動，對竹文化及竹材利用的推動相當具體，未來林業保育署將持續推動全台竹產業振興，同時發揮竹材在生態、材料及產業上的多元效益。

張麗善表示，竹子不只是雲林的農業產物，也是可以串聯生態、文化、產業與觀光的媒介。透過此次「夢中竹」系列活動，希望讓更多人看見竹產業的不同面貌，也讓竹材循環利用、地方創生及森林療癒相互串聯。

「2026台灣竹博覽會」雲林展區今天開幕，縣府以「夢中竹」為主題，從斗六糖廠竹創基地一路串聯草嶺石壁山林推出系列活動，圖為斗六糖廠竹創基地展場。記者陳雅玲／攝影

「2026台灣竹博覽會」雲林展區今天開幕，縣府以「夢中竹」為主題，從斗六糖廠竹創基地一路串聯草嶺石壁山林推出系列活動，圖為斗六竹創基地。記者陳雅玲／攝影

「2026台灣竹博覽會」雲林展區今天開幕，縣府以「夢中竹」為主題，從斗六糖廠竹創基地一路串聯草嶺石壁山林推出系列活動，縣長張麗善（右二）現場體驗竹工藝。記者陳雅玲／攝影

「2026台灣竹博覽會」雲林展區今天開幕，縣府以「夢中竹」為主題，從斗六糖廠竹創基地一路串聯草嶺石壁山林推出系列活動，圖為斗六糖廠竹創基地展場，右起為農業部林業及自然保育署副署長張岱、雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、農業處長魏勝德。記者陳雅玲／攝影

「2026台灣竹博覽會」雲林展區今天開幕，縣府以「夢中竹」為主題，從斗六糖廠竹創基地一路串聯草嶺石壁山林推出系列活動。記者陳雅玲／攝影

「2026台灣竹博覽會」雲林展區今天開幕，縣府以「夢中竹」為主題，從斗六糖廠竹創基地一路串聯草嶺石壁山林推出系列活動，圖為大埔社區推出的竹筍套餐。記者陳雅玲／攝影