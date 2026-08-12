長達16年招商不成 議員追問「台南小巨蛋不蓋了怎麼辦？」

台南東區「小巨蛋」預定地歷經16年仍未開發，近年市府重新招商，但兩度招商不成，議員質疑，這塊位處台南重要交通節點、面積廣大的土地長期閒置，追問地政局若持續招商失敗，市府是否應重新思考土地用途，找出更符合台南整體發展、也能帶動東區經濟的方案。

地政局長陳淑美答說，行政文教區除非變更都市計畫，是不會變的，可以根據都市計畫有機體特性，由下而上配合地方需求來調整，也就是配合東區居民屬性，目前文化中心量能是不足的，可以在台南副都心這塊土地作補充。

台南市東區「運動藝文休閒園區BOT案」（俗稱小巨蛋）自2010年前後啟動規劃以來，歷經多次政策轉向，至今仍無下文，議員王家貞今質詢地政局說，台南副都心這塊東區漂亮的土地，是行政文教區，小巨蛋跳票摃龜，又說要規畫國立科學未來館，科學館沒了，現在又要規畫藝文休閒園區，當小巨蛋議題不再存在，地政局會給這塊土地給予什麼樣的建議？

王家貞指出，該基地過去曾提出小巨蛋、科學館、未來館及會展中心等構想，但多年來始終未能落實，如今南台南副都心、台南車站周邊發展等逐步成形，更凸顯這塊土地應重新定位。他認為，若只是單純招商，業者以營利為主要考量，未必容易成功，市府應思考如何提高土地的整體使用效益。

陳淑美表示，她自2019年上任時就已注意到這塊土地的問題。她指出，基地在都市計畫中屬於「行政文教區」，當初就是以行政、文教用途為主要規畫方向，因此過去才會出現科學館、未來館等構想。

陳淑美說，行政文教區在都市計畫中有其土地使用規定，若要改變用途，就必須進行都市計畫變更，並非市府可以直接更改。

她表示，都市發展並非一成不變，而是動態、有機的過程。16年前的都市規畫與現在的城市需求已經不同，尤其人工智慧等新興產業快速發展，當年的規畫未必仍符合今天的城市需求，因此有必要重新檢視。

陳淑美建議從「由下而上」的都市規畫邏輯出發，了解地方實際需求，透過公民參與及地方討論，重新尋找適合基地的定位。

陳淑美指出，東區人口密集，居民具有相當程度的文教及相關需求，目前東區文化中心的量能也有限，如果地方仍有大型展演、文化或活動場館的需求，這塊土地未來也可以思考作為文化、展演等公共設施的補充。