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台南寵物生命紀念業自治條例三讀2年多 議員砲轟「仍卡中央」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市推寵物友善政策，讓旅客與毛孩共享旅程。聯合報系資料照
台南市推寵物友善政策，讓旅客與毛孩共享旅程。聯合報系資料照

寵物殯葬收費亂象多，台南訂定「寵物生命紀念業管理自治條例」，納管火化、遺灰貯存、土葬、樹葬等服務及相關設施，保障消費權益，議員痛批草案拖2年多仍未上路，今年2月送件至今6個月竟還「卡在中央」；另因高齡犬貓增加，議員促台南比照高雄推動寵物長照及殯葬費率。

為讓流浪動物、動物火化等納入管理，台南市寵物生命紀念業管理自治條例2024年6月經議會三讀，市府歷經多次修法及中央審查，今年2月4日再將修正資料送農業部，至今已逾半年仍未核備。

議員穎艾達利質疑，自治條例三讀至今已超過2年，地方端程序早已完成，卻卡在中央審查，痛批行政效率令人無法接受。

農業局表示，案件目前仍由農業部審查，先前內政部針對園區及設施要求說明，市府完成解釋後已獲接受，目前回到農業部進行最後法規審議。

穎艾達利指出，制度涉及流浪動物、路倒動物及動物屍體處理，中央地方來回多年，「究竟還要讓地方等多久？」若法規遲未施行，地方改善也缺乏完整法制依據。

市議員李宗霖也指出，台南過去也曾發生寵物殯葬消費糾紛，部分飼主在火化、樹葬等服務上對收費產生爭議。高雄市已有相關費率審議機制，針對寵物殯葬服務費用要求透明及管理，要求農業局研議針對火化、樹葬等服務建立合理的參考費率或相關審議制度，避免業者任意哄抬價格，消費者發生糾紛後才由市府介入處理。

另高雄市率先全台公布「寵物長期照護機構設置及獎勵要點」，已有6家動物醫院提供水療等復健服務；新北市也將中和動物之家轉型為全台首座「動物長照園區」，導入水中跑步機、針灸等照護。要求農業局參考外縣市經驗，讓寵物長照法制化。

動保處表示，目前每年約編列80萬元，用於寵物生命照顧等相關工作，但針對寵物醫療行為及水療、針灸等服務項目，仍需進一步盤點了解，將再掌握相關業者及服務情形，殯葬費率等待自治條例通過後就可依法制定。

養寵物人口日益增加，寵物相關管理也受到重視。記者吳淑玲／攝影
養寵物人口日益增加，寵物相關管理也受到重視。記者吳淑玲／攝影

議員 台南 寵物

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