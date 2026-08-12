台南男騎車竟停溪旁丟垃圾 行車記錄器全拍下「最少罰3萬」

台南市近期發生一名男子騎車行經溪流旁，停車後竟將垃圾往溪中一丟，隨即騎車離去，過程被行車記錄器完整拍下。南市環保局獲報派員查證，並調閱事發地點周邊路口、沿線監視器畫面及比對涉案車輛行駛軌跡後，將從違規車輛車牌循線查明行為人並依法開罰。

環保局強調，絕不容許任何人為圖一時方便，任意將垃圾或其他汙染物投入河川、排水路或周邊環境。根據民眾行車紀錄器影片，可清楚看到民眾將垃圾直接棄置溪流，違規行為明確；一旦確認行為人身分，將依違反「水汙染防治法」第30條第1項第2款規定處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

市長黃偉哲表示，台南河川、溪流及排水環境需要大家共同維護，市府投入人力、物力進行水環境清理及污染防治，最重要的仍是從源頭減少汙染。民眾千萬不要因一時方便，就把垃圾往溪流、水溝或排水路丟棄，不僅破壞環境，也可能因此收到數萬元罰單，實在得不償失。

環保局長許仁澤強調，垃圾一旦進入溪流，就可能隨著水流漂往下游，造成水面及河岸髒亂，也增加後續清理負擔。

環保局呼籲，民生垃圾應妥善攜回或投入合法垃圾收集設施，切勿任意棄置於溪流、河川、排水路或其他環境。民眾如發現任意棄置垃圾、污染水體等情事，可協助記錄違規時間、地點、車牌及相關影像，撥打公害陳情專線0800-066-666通報，共同守護台南乾淨水環境。