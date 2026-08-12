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農曆七月鬼門開 西螺福興宮依古禮封鐘息鼓

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
農曆七月明天「鬼門開」，雲林西螺福興宮今依循古禮，舉行「封鐘息鼓」儀式，以示對「好兄弟」的尊重，也祈求農曆七月平安順遂。圖／西螺福興宮提供
農曆七月明天「鬼門開」，雲林西螺福興宮今依循古禮，舉行「封鐘息鼓」儀式，以示對「好兄弟」的尊重，也祈求農曆七月平安順遂。圖／西螺福興宮提供

農曆七月明天「鬼門開」，雲林西螺福興宮今依循古禮，舉行「封鐘息鼓」儀式，恭請太平媽祖加蓋金印封條，將正殿鐘鼓封起，並停止燃放鞭炮，以示對「好兄弟」的尊重，也祈求農曆七月平安順遂。

西螺福興宮建廟逾300年，每年農曆七月前依循古例舉行「封鐘鼓」儀式。今天儀式由誦經團禮懺祈福，全體董監事焚香向太平媽祖稟告封鐘息鼓相關事宜，再恭請聖母金印為封條加蓋，貼上正殿鐘鼓。

福興宮表示，農曆七月是「好兄弟」接受十方善信奉祀的時節，廟方依循古禮封鐘息鼓，從封鐘儀式後也停止燃放鞭炮，希望以降低噪音方式避免驚擾「好兄弟」，同時祈求太平媽祖護佑中元普度各項籌備工作順利。

隨著「鬼門開」，各地也將陸續展開普度、祭祀等傳統民俗活動，西螺福興宮將於9月3日舉辦年度「慶讚中元蘭盆勝會」，每年中元普度都有來自各地信眾參與「贊普」，提供數千桌普度物資，法會圓滿後，廟方再委由西螺、莿桐、二崙、崙背、林內、元長等鄉鎮市公所協助發送，讓普度供品轉化為實質物資，送到有需要的家庭手中。

福興宮指出，參與贊普的福戶及善信，依地方傳統還可獲得「功德緣籤」，經太平媽祖過爐加持後，信眾可將緣籤黏貼在住家或公司行號出入口的龍邊牆面，祈求太平媽祖賜福合家平安。功德緣籤也有特殊民俗意涵，象徵告知「好兄弟」，本戶人家已參與西螺街普度，敬邀眾生共同參與普度法會。

農曆七月明天「鬼門開」，雲林西螺福興宮今依循古禮，舉行「封鐘息鼓」儀式，以示對「好兄弟」的尊重，也祈求農曆七月平安順遂。圖／西螺福興宮提供
農曆七月明天「鬼門開」，雲林西螺福興宮今依循古禮，舉行「封鐘息鼓」儀式，以示對「好兄弟」的尊重，也祈求農曆七月平安順遂。圖／西螺福興宮提供

農曆七月明天「鬼門開」，雲林西螺福興宮今依循古禮，舉行「封鐘息鼓」儀式，以示對「好兄弟」的尊重，也祈求農曆七月平安順遂。圖／西螺福興宮提供
農曆七月明天「鬼門開」，雲林西螺福興宮今依循古禮，舉行「封鐘息鼓」儀式，以示對「好兄弟」的尊重，也祈求農曆七月平安順遂。圖／西螺福興宮提供

農曆七月 鬼門開 西螺 雲林

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