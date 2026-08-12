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銷售20%捐公益 「快快公雞公益文旦聯盟」連12年投入

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市麻豆區7名青農組成的「快快公雞公益文旦聯盟」投入公益，今年邁入第12年獲地方肯定。記者謝進盛／攝影
台南市麻豆區7名青農組成的「快快公雞公益文旦聯盟」投入公益，今年邁入第12年獲地方肯定。記者謝進盛／攝影

台南市麻豆區7名青農組成「快快公雞公益文旦聯盟」長期投入公益，今年邁入第12年，並攜手金鼎冷氣共同響應「在地英雄」公益理念，邀請企業透過中秋採購支持在地農業，並將銷售所得20%投入公益，打造在地善的循環。

快快公雞公益文旦聯盟多年來秉持回饋社會初心，持續結合公益團體辦理公益文旦活動，今年仍由聯盟成員李佳翰（5012柚意思）、李明彥（汽球彥文旦直銷站）、陳有信（柚信了你－信的果園）、蔡文仁（萩荍柚園）、張津雪（津三角柚園）、李寶乾（柚是我果園）及李孟珊（柚！yo！柚！－李嘉仁柚園）共同響應。

而各果園皆採友善耕作、不使用除草劑，堅持草生栽培及產銷履歷驗證，提供品質優良、安全安心的麻豆文旦。

主辦單位今上午在麻豆農會柚兒園宣布持續文旦公益活動，捐贈給北台南家扶中心、弘道老人基金會等9個弱勢團體，麻豆農會總幹事孫慈敏、麻豆區長楊政舉、市議員吳通龍出席，讚賞參與青農們在去年遭遇嚴重虧損仍堅持行善理念，真的不簡單。

李佳翰說，去年遭遇風災文旦損失嚴重咬緊牙根推動公益，今年持續推動下去。公益文旦活動今年邁入第12年，雖然今年文旦減產但善心不減，並將銷售所得20%投入公益，打造在地善循環。

今年活動也獲得企業熱情響應，出身台南的金鼎冷氣除了去年採購逾300箱文旦，日前還捐贈6部冷氣給北台南家扶玉井服務處，提供孩子舒適的據點，使用也持續推動「在地英雄」公益理念，邀請企業將麻豆文旦作為中秋員工福利及客戶贈禮，透過企業採購支持在地農業。

台南市麻豆區7名青農組成的「快快公雞公益文旦聯盟」投入公益，今年邁入第12年。記者謝進盛／攝影
台南市麻豆區7名青農組成的「快快公雞公益文旦聯盟」投入公益，今年邁入第12年。記者謝進盛／攝影

出身台南的金鼎冷氣除去年採購逾300箱文旦，日前還捐贈6部冷氣給北台南家扶玉井服務處，提供孩子舒適的據點，圖為金鼎冷氣總經理吳建緯。記者謝進盛／攝影
出身台南的金鼎冷氣除去年採購逾300箱文旦，日前還捐贈6部冷氣給北台南家扶玉井服務處，提供孩子舒適的據點，圖為金鼎冷氣總經理吳建緯。記者謝進盛／攝影

台南市麻豆區7名青農組成的「快快公雞公益文旦聯盟」投入公益，今年邁入第12年。記者謝進盛／攝影
台南市麻豆區7名青農組成的「快快公雞公益文旦聯盟」投入公益，今年邁入第12年。記者謝進盛／攝影

文旦 公雞 公益

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