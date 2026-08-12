鬼月前先「封鐘鼓」！新港奉天宮循數百年古禮 整月不鳴鐘放炮

農曆七月「鬼月」將至，新港奉天宮今天上午循數百年古禮舉行「封鐘鼓」儀式，以天上聖母敕令封條封住鐘、鼓，整個農曆七月將停止鳴鐘擊鼓、燃放鞭炮及誦經，避免驚擾來到陽間接受普度的先民及十方法界有情眾生。常務董事鄭新民表示，這項傳統可追溯至笨港天后宮時期，延續至今已有數百年。

封鐘鼓儀式於農曆六月三十日、國曆今天上午舉行，由常務董事鄭新民率領董監事及執事人員，向天上聖母上香稟告，祈求國泰民安、風調雨順及十方善信平安，隨後依循古禮，以天上聖母敕令封條封住鐘、鼓，象徵農曆七月期間正式停止鳴鐘擊鼓。

奉天宮總幹事李進興表示，民間相信農曆七月初一「鬼門開」，先民及十方法界有情眾生來到陽間接受普度，因此廟方遵循傳統，暫停鐘鼓、鞭炮與誦經，希望讓前來接受供養的眾生不受驚擾，也展現媽祖慈悲普度眾生的精神。

常務董事鄭新民說，奉天宮平時在農曆初一、十五，以及十四與月底等日子，早晚均依例鳴鐘擊鼓敬神，唯獨農曆七月遵循古禮全面暫停。直到農曆八月初一上午5時舉行開封鐘鼓儀式後，才恢復正常祭典儀程、鐘鼓及誦經。

奉天宮農曆七月也將舉辦中元普度暨靈寶啟燈消災拔薦齋壇超度法會，8月18日至20日禮聘高功道長設壇進行科儀，為信眾祈福消災，也超薦歷代祖先、冤親債主及十方法界有情眾生，延續慎終追遠與普度精神。

新港奉天宮常務董事鄭新民依古禮進行封鐘儀式，將鐘槌封起，避免農曆七月鳴鐘驚擾前來接受普度的先民及眾生。圖／奉天宮提供