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醫界另類七夕牛郎織女相會 佳里奇美添浪漫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南佳里奇美醫院今辦理另類七夕牛郎織女相會，現場浪漫破表。記者謝進盛／翻攝
台南佳里奇美醫院今辦理另類七夕牛郎織女相會，現場浪漫破表。記者謝進盛／翻攝

台南佳里奇美醫院今辦理另類七夕牛郎織女相會，邀請醫院及在地鄉親25對夫妻重新披上白紗、獻花，院長田宇峯等人也靦腆浪漫示愛，感謝另一半長期體諒，更為高壓忙碌職場注入溫暖與活力。

活動以「牛郎織女相會」為發想，象徵醫療團隊跨部門協作及醫病之間溫暖守護。也安排公開表揚院內外參與幸福伴侶，包括50周年「金婚佳偶」、40周年「紅寶佳偶」及30周年「珍珠佳偶」等，並頒發「永續致禮」，現場更致贈「永續花萬用夾」及「浮油花筆」等限定禮品，傳遞永續與實用兼具的祝福。

佳里奇美院長田宇峯夫婦、肝膽腸胃科主任楊道欣與妻子閻姵君醫師、行政副院長邵詩媛共同揭開序幕，奇美永康醫學中心副院長王哲川、公共事務處主任黃文良也帶著在佳里奇美醫院莊淑欽與會。多人也真情告白，感謝另一半長期體諒、支持，旁人也在旁敲邊鼓高喊「親下去！親下去！」笑聲此起彼落。

現場同步打造「七夕鵲橋」及「佳奇星光站」兩大特色場景，融入永續美學概念。

其中，「佳奇星光站」運用易凋鮮花、低碳材質及回收再利用素材，並透過特殊乾燥保存技術，將鮮花轉化為兼具美感與實用性文創作品。

醫院更貼心邀請當地六安里長林佩玲里長及長輩們一起參與，有5對夫婦參加，其中結縭61年莊百松、莊劉蘭英夫婦，更贏得滿場掌聲，退休老師的他，更喜極而泣。

田宇峯表示，醫療工作者長期位處高壓，經常是24小時待命，不只是守護病人健康，更希望透過人文關懷與永續理念結合，讓同仁與民眾感受到溫暖與幸福，進一步實踐綠色醫療與社會責任。

佳里奇美院長田宇峯親自向另一半戴上白紗深情告白。記者謝進盛／攝影
佳里奇美院長田宇峯親自向另一半戴上白紗深情告白。記者謝進盛／攝影

奇美公共事務處主任黃文良靦腆向在佳里奇美醫院服務的妻子莊淑欽示愛營造浪漫。記者謝進盛／攝影
奇美公共事務處主任黃文良靦腆向在佳里奇美醫院服務的妻子莊淑欽示愛營造浪漫。記者謝進盛／攝影

台南佳里奇美醫院今辦理另類七夕牛郎織女相會，現場增添浪漫，圖為永康奇美醫學中心副院長王哲川夫婦。記者謝進盛／攝影
台南佳里奇美醫院今辦理另類七夕牛郎織女相會，現場增添浪漫，圖為永康奇美醫學中心副院長王哲川夫婦。記者謝進盛／攝影

佳里奇美醫院肝膽腸胃科主任楊道欣、閻姵君主治醫師夫妻檔。記者謝進盛／攝影
佳里奇美醫院肝膽腸胃科主任楊道欣、閻姵君主治醫師夫妻檔。記者謝進盛／攝影

台南佳里奇美醫院今辦理另類七夕牛郎織女相會，特別準備以低碳理念烘焙製作的「恆愛幸福蛋糕」，由院長田宇峯（左三）、行政副院長邵詩媛（左一）、奇美永康醫學中心副院長王哲川（右三）等人共同切下三層蛋糕表達祝福。</p><!--12--><p> 記者謝進盛／攝影
台南佳里奇美醫院今辦理另類七夕牛郎織女相會，特別準備以低碳理念烘焙製作的「恆愛幸福蛋糕」，由院長田宇峯（左三）、行政副院長邵詩媛（左一）、奇美永康醫學中心副院長王哲川（右三）等人共同切下三層蛋糕表達祝福。

記者謝進盛／攝影

七夕 奇美醫院 醫界

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