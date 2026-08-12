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醫界另類七夕牛郎織女相會 佳里奇美添浪漫
台南佳里奇美醫院今辦理另類七夕牛郎織女相會，邀請醫院及在地鄉親25對夫妻重新披上白紗、獻花，院長田宇峯等人也靦腆浪漫示愛，感謝另一半長期體諒，更為高壓忙碌職場注入溫暖與活力。
活動以「牛郎織女相會」為發想，象徵醫療團隊跨部門協作及醫病之間溫暖守護。也安排公開表揚院內外參與幸福伴侶，包括50周年「金婚佳偶」、40周年「紅寶佳偶」及30周年「珍珠佳偶」等，並頒發「永續致禮」，現場更致贈「永續花萬用夾」及「浮油花筆」等限定禮品，傳遞永續與實用兼具的祝福。
佳里奇美院長田宇峯夫婦、肝膽腸胃科主任楊道欣與妻子閻姵君醫師、行政副院長邵詩媛共同揭開序幕，奇美永康醫學中心副院長王哲川、公共事務處主任黃文良也帶著在佳里奇美醫院莊淑欽與會。多人也真情告白，感謝另一半長期體諒、支持，旁人也在旁敲邊鼓高喊「親下去！親下去！」笑聲此起彼落。
現場同步打造「七夕鵲橋」及「佳奇星光站」兩大特色場景，融入永續美學概念。
其中，「佳奇星光站」運用易凋鮮花、低碳材質及回收再利用素材，並透過特殊乾燥保存技術，將鮮花轉化為兼具美感與實用性文創作品。
醫院更貼心邀請當地六安里長林佩玲里長及長輩們一起參與，有5對夫婦參加，其中結縭61年莊百松、莊劉蘭英夫婦，更贏得滿場掌聲，退休老師的他，更喜極而泣。
田宇峯表示，醫療工作者長期位處高壓，經常是24小時待命，不只是守護病人健康，更希望透過人文關懷與永續理念結合，讓同仁與民眾感受到溫暖與幸福，進一步實踐綠色醫療與社會責任。
記者謝進盛／攝影
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