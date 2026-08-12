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布袋廢曬鹽田變水鳥樂園 企業攜手移外來種、種原生植物復育濕地
嘉義布袋廢曬鹽田將透過企業技術及地方力量進一步改善水鳥棲地。林業保育署嘉義分署今天與明泰科技簽署合作契約，將移除外來種銀合歡、種植黃槿等原生濱海植物，並結合高雄市野鳥學會及布袋新岑社區共同養護。嘉義分署表示，希望藉公私協力增加濕地生物多樣性，也讓企業投入自然保育。
嘉義分署表示，嘉義縣布袋鹽田濕地是國際知名候鳥棲地，也是國土生態綠網嘉南海岸濕地保育軸帶的重點區域。高雄市野鳥學會自2019年起向國有財產署認養布袋鹽田，長期進行環境巡守、生態調查、棲地營造及水位調控，逐步打造適合水鳥停棲、覓食的環境。
這次嘉義分署與明泰科技簽署「布袋廢曬鹽田水鳥樂園的轉型之路－布袋鹽田濕地綠化生機」媒合專案合作契約。明泰科技近年將通訊網路、物聯網、人工智慧及智慧監測等技術運用於生物多樣性議題，這次則結合高雄市野鳥學會及在地社區，從實際棲地改善著手。
專案首先將移除濕地周邊外來種銀合歡，值得注意的是，砍除後的枝幹不直接丟棄，而是轉化為修橋資材，兼顧減廢循環利用及棲地修復；另將改善土壤，種植黃槿、欖仁、苦檻藍等台灣原生濱海植物，營造較多層次的植被環境，增加不同生物棲息空間，也改善賞鳥環境。
企業員工未來也將透過工作假期實際參與濕地保育；原生植物種植完成後，則由布袋新岑社區協助載水澆灌及後續養護，不只讓社區居民加入保育工作，也希望創造在地綠色就業機會。
嘉義分署表示，自然保育不能只靠政府投入，這次合作希望建立政府、企業、保育團體及地方社區共同參與的模式，也讓更多企業看見生物多樣性保育需求，透過企業資源與專業投入棲地改善，讓昔日廢曬鹽田持續朝水鳥友善環境轉型。
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