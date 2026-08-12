快訊

近年鮮少公開露面…大陸前總理朱鎔基北京病逝 享耆壽98歲

中職／陳鏞基引退專刊造成轟動 棒球之路讓球迷超感動

詹姆士借款200萬登記設立公司後匯出 涉開空殼公司遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

布袋廢曬鹽田變水鳥樂園 企業攜手移外來種、種原生植物復育濕地

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
布袋鹽田濕地是國際知名候鳥棲地，也是國土綠網嘉南海岸濕地保育軸帶的重點關注區域。圖／嘉義分署提供
布袋鹽田濕地是國際知名候鳥棲地，也是國土綠網嘉南海岸濕地保育軸帶的重點關注區域。圖／嘉義分署提供

嘉義布袋廢曬鹽田將透過企業技術及地方力量進一步改善水鳥棲地。林業保育署嘉義分署今天與明泰科技簽署合作契約，將移除外來種銀合歡、種植黃槿等原生濱海植物，並結合高雄市野鳥學會及布袋新岑社區共同養護。嘉義分署表示，希望藉公私協力增加濕地生物多樣性，也讓企業投入自然保育。

嘉義分署表示，嘉義縣布袋鹽田濕地是國際知名候鳥棲地，也是國土生態綠網嘉南海岸濕地保育軸帶的重點區域。高雄市野鳥學會自2019年起向國有財產署認養布袋鹽田，長期進行環境巡守、生態調查、棲地營造及水位調控，逐步打造適合水鳥停棲、覓食的環境。

這次嘉義分署與明泰科技簽署「布袋廢曬鹽田水鳥樂園的轉型之路－布袋鹽田濕地綠化生機」媒合專案合作契約。明泰科技近年將通訊網路、物聯網、人工智慧及智慧監測等技術運用於生物多樣性議題，這次則結合高雄市野鳥學會及在地社區，從實際棲地改善著手。

專案首先將移除濕地周邊外來種銀合歡，值得注意的是，砍除後的枝幹不直接丟棄，而是轉化為修橋資材，兼顧減廢循環利用及棲地修復；另將改善土壤，種植黃槿、欖仁、苦檻藍等台灣原生濱海植物，營造較多層次的植被環境，增加不同生物棲息空間，也改善賞鳥環境。

企業員工未來也將透過工作假期實際參與濕地保育；原生植物種植完成後，則由布袋新岑社區協助載水澆灌及後續養護，不只讓社區居民加入保育工作，也希望創造在地綠色就業機會。

嘉義分署表示，自然保育不能只靠政府投入，這次合作希望建立政府、企業、保育團體及地方社區共同參與的模式，也讓更多企業看見生物多樣性保育需求，透過企業資源與專業投入棲地改善，讓昔日廢曬鹽田持續朝水鳥友善環境轉型。

ESG專案將藉由種植原生種濱海植物、綠籬，移除外來種植物，透過科學化管理改善水。圖／嘉義分署提供
ESG專案將藉由種植原生種濱海植物、綠籬，移除外來種植物，透過科學化管理改善水。圖／嘉義分署提供

嘉義分署媒合明泰科技，結合高雄市野鳥學會及在地社區力量，共同投入布袋鹽田濕地保育及棲地改善。圖／嘉義分署提供
嘉義分署媒合明泰科技，結合高雄市野鳥學會及在地社區力量，共同投入布袋鹽田濕地保育及棲地改善。圖／嘉義分署提供

布袋鹽田濕地綠化生機合作專案完成簽約，嘉義分署、高雄市野鳥學會與明泰科技代表共同推動水鳥友善棲地。圖／嘉義分署提供
布袋鹽田濕地綠化生機合作專案完成簽約，嘉義分署、高雄市野鳥學會與明泰科技代表共同推動水鳥友善棲地。圖／嘉義分署提供

嘉義縣布袋廢曬鹽田是重要候鳥棲地，將透過移除外來種銀合歡、種植原生濱海植物及棲地改善，增加濕地生物多樣性。圖／嘉義分署提供
嘉義縣布袋廢曬鹽田是重要候鳥棲地，將透過移除外來種銀合歡、種植原生濱海植物及棲地改善，增加濕地生物多樣性。圖／嘉義分署提供

林保署嘉義分署今天與明泰科技簽署布袋鹽田濕地綠化生機合作契約，由分署長李定忠（左）與明泰科技永續長陳彩芬（右）代表簽署。圖／嘉義分署提供
林保署嘉義分署今天與明泰科技簽署布袋鹽田濕地綠化生機合作契約，由分署長李定忠（左）與明泰科技永續長陳彩芬（右）代表簽署。圖／嘉義分署提供

濕地 復育 嘉義

延伸閱讀

台積電也是護「鴞」神山 屏南農田推生態給付護草鴞

「新北小花終結者聯盟」出擊 號召千人除蔓護山林

影／相隔半世紀！瀕絕草鴞台中現蹤 珍貴影像聲音曝光

國慶焰火再選台東卑南溪口濕地 環團籲提高生態評估標準

相關新聞

鬼月前先「封鐘鼓」！新港奉天宮循數百年古禮 整月不鳴鐘放炮

農曆七月「鬼月」將至，新港奉天宮今天上午循數百年古禮舉行「封鐘鼓」儀式，以天上聖母敕令封條封住鐘、鼓，整個農曆七月將停止鳴鐘擊鼓、燃放鞭炮及誦經，避免驚擾來到陽間接受普度的先民及十方法界有情眾生。常務董事鄭新民表示，這項傳統可追溯至笨港天后宮時期，延續至今已有數百年。

醫界另類七夕牛郎織女相會 佳里奇美添浪漫

台南佳里奇美醫院今辦理另類七夕牛郎織女相會，邀請醫院及在地鄉親25對夫妻重新披上白紗、獻花，院長田宇峯等人也靦腆浪漫示愛，感謝另一半長期體諒，更為高壓忙碌職場注入溫暖與活力。

台南永康二王公墓啟動遷葬、砲校遷移 民代籲旗艦規格打造公園遊戲場

台南永康二王公墓遷葬工程啟動，永康忠孝路沿線未來將成為地區重要發展核心，議員朱正軒表示，市府應把握這次機會，從整體都市發展角度規畫公共空間，尤其公園綠地及特色遊戲場應以「旗艦規格」打造，讓未來的公共建設不只是有，更要真正好用、好走、好運動。

北港朝天宮數位文物躍上國際 攜手總圖參加南韓世界資訊大會

雲林縣北港朝天宮獲國家圖書館邀請赴南韓釜山參加第90屆世界圖書館資訊大會（IFLA WLIC）。該大會是全球圖書館與資訊服務界最大規模的國際盛會，由國際圖書館協會聯盟（IFLA）與世界各國的圖書館協會共同舉辦，每年吸引超過100個國家、3000名圖書館員共襄盛舉。

「夢中竹」從斗六糖廠一路玩到草嶺石壁 竹博覽會雲林展區開幕

「2026台灣竹博覽會」雲林展區今天開幕，縣府以「夢中竹」為主題，從斗六糖廠竹創基地一路串聯草嶺石壁山林，8月15日至9月28日推出竹市集、竹工藝、食農教育、森林療癒及竹構藝術等系列活動，讓民眾看竹、玩竹，還能從吃竹、用竹到走進竹林，體驗竹產業與生活的多元樣貌。

長達16年招商不成 議員追問「台南小巨蛋不蓋了怎麼辦？」

台南東區「小巨蛋」預定地歷經16年仍未開發，近年市府重新招商，但兩度招商不成，議員質疑，這塊位處台南重要交通節點、面積廣大的土地長期閒置，追問地政局若持續招商失敗，市府是否應重新思考土地用途，找出更符合台南整體發展、也能帶動東區經濟的方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。