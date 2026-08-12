癌篩做到家！大林慈濟吳佩宜深耕12年奪防癌尖兵全國第一
大林慈濟醫院社區醫療部事務員吳佩宜投入癌症篩檢超過12年，不只改善院內流程，更利用夜間、假日深入嘉義、雲林社區，甚至到宅服務行動不便民眾，榮獲衛生福利部國民健康署「防癌尖兵獎」非醫師組全國第一名。吳佩宜說，癌篩不是一次把民眾「說服」，而是理解拒絕原因，再陪伴跨出第一步。
吳佩宜11日出席癌症防治績優醫療院所表揚典禮，獲頒「防癌尖兵獎」。她主要負責子宮頸癌及口腔癌篩檢，也參與職場子宮頸癌篩檢、乳房攝影等工作。長期接觸民眾後發現，不少人並非不重視健康，而是工作忙碌、交通不便，或抱持「沒有症狀就不用檢查」想法，因而錯失篩檢機會。
為降低癌篩門檻，吳佩宜參與設計多元服務，包括預約掛號、篩檢快速通關、醫院APP及門診篩檢預約，並串聯資訊、門診及檢查單位，讓民眾看診後即可確認篩檢資格，符合條件者可直接至櫃台辦理，減少等待及往返時間。
社區醫療部主任楊鈺雯表示，針對女性接受子宮頸抹片的心理顧慮，團隊協調女性醫師加入服務；乳房攝影則設置「綠色通道」及專屬窗口，吳佩宜也參與流程及動線規畫，提升篩檢便利性。
癌篩服務更從醫院延伸至社區。吳佩宜與團隊配合嘉義縣、雲林縣衛生局，在平日、夜間及假日進入社區，利用大愛行動醫療車、巡迴乳房攝影車，提供子宮頸抹片、乳房攝影、糞便潛血及口腔黏膜檢查；遇到行動不便者，甚至攜帶設備到宅進行子宮頸抹片。
吳佩宜印象深刻的是，一名慈濟志工多年未接受乳癌篩檢，經多次關懷後終於接受檢查，結果發現早期乳癌並及時治療；另有民眾接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢後，發現第一期肺癌，也把握早期治療機會。
吳佩宜將多年經驗歸納為「持續追蹤、同理溝通、案例引導、醫師專業背書」。她表示，推動癌篩的關鍵不是要求民眾馬上接受檢查，而是先理解拒絕原因，逐步從理解建立信任，讓民眾願意採取行動，把「早期發現、早期治療」真正帶進社區。
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