一句承諾做了20年 奇美醫院志工洪淑霞陪病人走過低谷

「很多時候，病人最需要的不是藥，而是有人陪在身邊。」奇美醫院志工洪淑霞20年前因陪伴重病公公住院，看見醫護與志工在病房內外忙碌，因而許下「有能力一定回來服務」的承諾，如今一做就是20年。

洪淑霞回憶，當年公公住進加護病房，家屬焦急等待之際，身穿橘色背心的志工總在需要時伸出援手，讓她深受感動；加入志工隊後接受培訓，從陌生到熟悉，逐漸體會志工服務不一定需要醫療專業，一句問候、協助指引或攙扶，對焦慮無助的病人與家屬而言，都可能成為重要支持。

她說，20年來的服務過程中，也看見不少志工在人生低潮、退休或失去親人後走進醫院，原本是想幫助別人，最後卻在陪伴病人的過程重新找到生活方向，「很多時候，是病人的勇敢與堅強療癒了我們。」洪淑霞說。

奇美醫院社會服務部主任陳立誠表示，醫療除了治療疾病，也需要陪伴與關懷，志工是醫療團隊的重要夥伴，院方提供職前教育、在職培訓及健康防護，並依志工專長與興趣安排服務崗位。

陳立誠說，奇美醫院第46期志工招募至31日止，對象為18歲以上、具服務熱忱民眾，有意參加者可至醫院社會服務部或第一醫療大樓服務櫃台索取簡章，也可透過奇美醫院網站報名。