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你家用不到我家正需要 嘉基免廢市集500人尋寶好物免費帶走

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉基鼓勵同仁提供家中閒置的生活用品，不只免廢，也歡迎所有人「免費」索取，吸引超過500人次參與。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基鼓勵同仁提供家中閒置的生活用品，不只免廢，也歡迎所有人「免費」索取，吸引超過500人次參與。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院昨天舉辦「讓愛延續．幸福再接棒」免廢市集，號召同仁拿出家中閒置衣物、鞋子、餐具及生活用品，開放民眾免費索取，吸引超過500人次參與，從全新皮包、過季衣物到煮蛋器、摺疊桌都有。院長陳煒表示，一件閒置物品重新被使用，就是愛地球的具體行動，希望讓「用不到」的物品換個主人，再次發揮價值。

市集設在嘉基陽光圈藝廊，中午時間一到，人潮陸續湧入，員工及民眾穿梭在各式物品間「尋寶」，桌上擺滿衣物、鞋子、餐具、品牌保溫瓶及生活用品，其中一只全新皮包特別吸引目光。

捐贈者表示，這只皮包原本放在家中一直沒有使用，透過免廢市集終於有機會找到新主人，也替家中騰出空間。現場不少物品雖然對原主人已派不上用場，對其他人而言卻可能正好符合需求，也讓「用不到」不再等於「沒有價值」。

嘉基現場也設置「愛地球行動牆」，邀請參與者寫下自己的環保生活習慣，包括自備購物袋、隨手關閉不用的電源等。一名同仁分享，醫院工作步調快，過去壓力大時容易衝動消費，現在購物前會先冷靜2分鐘，想想究竟是「需要」還是「想要」，從源頭減少不必要的消費與浪費。

市集結束後，沒有被索取的物品也不直接丟棄。嘉基與再耕園身心障礙綜合園區二手商店合作，剩餘衣物整理後提供再耕園繼續流通；具完整包覆性的鞋子則捐給「舊鞋救命」行動，提供非洲赤貧孩童使用，減少沙蚤病等健康威脅。

院長陳煒表示，永續概念看似龐大，其實都能從生活小事累積，一件閒置物品重新被使用、一個減少浪費的習慣，都是愛地球的實際行動，希望透過免廢市集，把惜物、減廢及資源再利用落實在日常生活。

市集設於嘉基陽光圈藝廊，中午時分人潮快速聚集，員工及民眾穿梭物品之中仔細「尋寶」。圖／嘉義基督教醫院提供
市集設於嘉基陽光圈藝廊，中午時分人潮快速聚集，員工及民眾穿梭物品之中仔細「尋寶」。圖／嘉義基督教醫院提供

「愛地球行動牆」，邀請大家寫下永續環保小日常。圖／嘉義基督教醫院提供
「愛地球行動牆」，邀請大家寫下永續環保小日常。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉基與再耕園身心障礙綜合園區二手商店合作，未被索取的物品將整理後提供販售，讓好物繼續流通。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基與再耕園身心障礙綜合園區二手商店合作，未被索取的物品將整理後提供販售，讓好物繼續流通。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉基 免費 市集

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