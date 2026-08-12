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嘉市東門圓環整修疑挖到322年古城遺構 緊急停工下周會勘

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全台最早建城嘉市東門圓環整修疑挖到古城遺構，文化局接獲通報令緊急停工，下周一會勘。圖／讀者提供
全台最早建城嘉市東門圓環整修疑挖到古城遺構，文化局接獲通報令緊急停工，下周一會勘。圖／讀者提供

全台最早建城的嘉義市（清諸羅城），建城至今322年，清代諸羅城東門遺跡疑似重見天日，東門圓環改善工程施工，民眾日前在工地發現疑似舊城門、城牆遺構，坑壁出現卵石、石條及紅磚層，旁邊有10多塊疑似城牆的大型石材。文史人士認為，這些遺構極可能與清代諸羅城東門有關，立即向市府文化局通報。文化局昨天隨即會同建設處勘查，依文化資產保存法要求工程停工，下周一邀請文資委員現勘，確認出土遺構是否具文化資產價值，再研議後續保存處理方式。

文史人士指出，施工現場挖出一處約150至170公分深的坑洞，坑壁可以清楚看到完整地層剖面，從上而下出現卵石、石條、紅磚等不同構造；附近掘出的土堆旁，也放置十餘條大型石材，外型與古城牆使用的石材相當類似。讓人擔憂的是，現場搭設鋼筋及板模，如果沒有及時停工，後續灌漿施工恐造成疑似遺構不可逆的破壞，因此依文化資產保存法通報主管機關，要求採取必要維護措施並停止工程。

文史人士表示，東門圓環並非一般道路設施，而是清代諸羅城東門的重要歷史空間。諸羅城在1704年（康熙43年）創建，最初歷經木柵、刺竹圍城，1723年（雍正元年）築土為牆，1833年（道光13年）進一步改建為磚石城。其中，諸羅城東側城牆歷次改建過程大致維持原有位置；東門城樓1727年（雍正5年）初建，最初題為「襟山門」，後改稱「迎春門」，直到日治初期仍位於原址。

到日本統治初期，嘉義歷經戰爭、地震及都市現代化，東門城約在1915年前後遭拆除，原址逐漸轉變為今日的東門圓環。雖然古城牆與城門早已消失，但「諸羅城」始終是嘉義城市歷史的重要記憶。文史人士直言，嘉義近年積極推動建城歷史、諸羅文化及古城意象，實體遺構更顯珍貴，「諸羅城」不能只停留在精神與符號層次。這次施工意外發現疑似城牆、城門遺跡，更凸顯嘉義古城地下可能仍保存重要歷史痕跡，考古調查應該成為城市建設不可忽略的一環。

東門圓環改善工程市府編列798萬元，工程5月開工，訂9月完成，改善項目包括步道更新、植栽景觀、照明設備、水景設施及無障礙空間等。最具地方記憶「尿尿小童」列入更新。東門圓環現有4座尿尿小童，超過80年歷史，是街頭特殊景觀。

全台最早建城嘉市東門圓環整修疑挖到古城遺構，文化局接獲通報令緊急停工，下周一會勘。圖／嘉市文化局提供
全台最早建城嘉市東門圓環整修疑挖到古城遺構，文化局接獲通報令緊急停工，下周一會勘。圖／嘉市文化局提供

全台最早建城嘉市東門圓環整修疑挖到古城遺構，文化局接獲通報令緊急停工，下周一會勘。圖／讀者提供
全台最早建城嘉市東門圓環整修疑挖到古城遺構，文化局接獲通報令緊急停工，下周一會勘。圖／讀者提供

全台最早建城嘉市東門圓環整修疑挖到古城遺構，文化局接獲通報令緊急停工，下周一會勘。圖／讀者提供
全台最早建城嘉市東門圓環整修疑挖到古城遺構，文化局接獲通報令緊急停工，下周一會勘。圖／讀者提供

全台最早建城嘉市東門圓環整修疑挖到古城遺構，文化局接獲通報令緊急停工，下周一會勘。圖／嘉市文化局提供
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