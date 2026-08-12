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飛虎將軍牽起跨海70年情誼 日本水戶市中心故居旁命名「台南路」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
日本茨城縣水戶市因「飛虎將軍」，與台南市串起兩市情誼。圖／台南市政府提供
日本茨城縣水戶市因「飛虎將軍」，與台南市串起兩市情誼。圖／台南市政府提供

台南市與水戶市因飛虎將軍廟結緣，雙方開啟各領域間之交流，兩市於2024年11月締盟，水戶市政府為紀念與台南之間的友好情誼，將市中心一條極具歷史意義的道路命名為「台南路」（台南通り）。

這條道路的選址特別安排在被台南市民尊稱為「飛虎將軍」的故杉浦茂峰故居遺址旁，象徵兩市的情感連結從英雄的故鄉出發，跨越海洋延伸至今。

新命名的「台南路」位於水戶市五軒町至泉町之間，全長約410公尺，此處不僅緊鄰故杉浦茂峰先生的故居遺址，周邊更鄰近水戶藝術館及市民會館等重要文化設施。

飛虎將軍廟位於台南市安南區，主祀出身日本水戶市的海軍飛官杉浦茂峰少尉，在二戰末以捨身精神保全當地居民，為感念其犧牲義舉，民眾特地建廟祭祀，這樣的淵源成為台南與水戶的交流橋梁。

市長黃偉哲表示，台南與水戶的緣分深刻且特殊，核心人物正是水戶出身、在台南安南區受到長期祭祀的「飛虎將軍」杉浦茂峰。台南市先前已特別將「飛虎將軍廟」周邊的新設道路命名為「水戶街」，以感念這段長達數十年的守護情緣。

黃偉哲強調，道路命名具有具象且永久的特性，水戶市此次在杉浦先生故居遺址附近設立「台南路」，不僅是對台南友誼的熱烈響應，更是雙方關係堅定永續的有力證明。

兩市的交流不僅止於路名，近年來在體育、教育與農業上也成果豐碩，兩市的小學生長期透過躲避球運動進行交流，水戶市也積極推動在學校營養午餐中使用台南產的水果，包含五月的鳳梨以及近期的台南芒果，讓水戶的孩子們透過味蕾認識台南。

飛虎將軍的故鄉母校水戶五軒小學也與台南安慶國小展開線上交流，透過美食介紹與摺紙等活動，讓飛虎將軍的精神在年輕一代中繼續傳承。

水戶市位於日本茨城縣中部，為茨城縣廳所在地，該市以「水戶黃門」(水戶藩主德川光圀別稱)、三大名園之一「偕樂園」及特產「水戶納豆」聞名。

日本茨城縣水戶市與台南市因「飛虎將軍」串起兩市情誼。圖／台南市政府提供
日本茨城縣水戶市與台南市因「飛虎將軍」串起兩市情誼。圖／台南市政府提供

日本茨城縣水戶市將「飛虎將軍」故居周邊馬路命名「台南路」，見證兩市情誼。圖／台南市政府提供
日本茨城縣水戶市將「飛虎將軍」故居周邊馬路命名「台南路」，見證兩市情誼。圖／台南市政府提供

日本茨城縣水戶市將「飛虎將軍」故居周邊馬路命名「台南路」，見證兩市情誼。圖／台南市政府提供
日本茨城縣水戶市將「飛虎將軍」故居周邊馬路命名「台南路」，見證兩市情誼。圖／台南市政府提供

台南 日本 遺址

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