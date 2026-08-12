新光三越台南中山店將熄燈…大型品牌外移 舊城區招商課題

台南舊城區為府城發展最早、觀光景點及美食最密集區域，但近年大型百貨或知名連鎖品牌逐漸往外到東區、南區等設點，且新光三越中山店將熄燈，議員憂心商機持續外移，籲市府應思考優化舊城區招商環境。

舊城區大致範圍在中西區，以及少部分北區、東區，市議員蔡宗豪昨質詢說，新光三越中山店十月底熄燈後由台茂接手，知名家居品牌ＩＫＥＡ將進駐南紡購物中心、日本唐吉訶德傳出落腳南區的誠品台南店，市府是否都有掌握進度？經發局表示，ＩＫＥＡ預計年底前開幕，其他仍待業者發布官方消息證實。

「大型品牌持續往舊城區外布局。」蔡宗豪說，鄰近舊城區的新光三越中山店即將熄燈，未來如何優化招商環境、吸引優質品牌進駐，是市府經濟發展的重要課題，雖然市長黃偉哲任期進入尾聲，市府也要爭取大型品牌進駐，優化招商讓舊城區維持競爭力。

另外，市議員陳怡珍提到，舊城區內國華友愛商圈、海安路商圈目前假日人潮眾多，去年就吸引超過三千一百萬人次造訪，店家卻頻繁面臨違規占用道路遭檢舉開單等問題。

陳怡珍建議，可研議將國華友愛、海安路等區域規畫為「府城核心觀光示範街區」，在特定時段、特定區域提供店家適度經營空間，在兼顧交通與公共安全的前提下，商家有更友善的營業環境，也提升遊客步行體驗。

經發局表示，關於「觀光示範街區」概念，將持續與商圈理事長及自治會溝通，尋求商業發展與交通規範之間的平衡。