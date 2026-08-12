鐵路地下化有望振興商圈！台南新車站周邊 市府擬規畫「文創廊道」

台南火車站的站前商圈持續沒落、許多店面閒置，不過台南鐵路地下化工程進入尾聲，未來交通樞紐翻新有望成復甦契機，議員質詢也建議，市府要跳脫補助單次性經費辦活動模式，提出商圈振興及轉型計畫。南市經發局表示，會持續輔導站前商圈。

台南火車站的站前商圈包括北門路、中山路、成功路、青年路、萬昌路等一帶，早年相當興盛，前來此區域補習的學生會逛街，有書店、服飾、運動用品、流行雜貨店等，也有「電腦街」聚集許多販售消費電子產品店家，但人潮逐漸轉移，假日的熱鬧度不復以往，北門路現許多店面掛著招租或出售。

台南鐵路地下化工程進入尾聲，近期新車站陸續掛上招牌，吸引不少關注，議員蔡筱薇昨議會定期會質詢說，站前繁華大不如前，經發局須跳脫過去「每年給予廿萬、五十萬元補助辦活動」等固定模式，單次性市集或活動無法帶來長久繁榮，應納入地方區公所、文化局等單位，結合周邊歷史建築與古蹟，發展深度導覽與街區改造，吸引年輕族群與文創產業進駐。

她提出「文創廊道散步平台」構想，結合東區大福公園、馬雅各青年公園、西竹圍之丘、知事官邸、教會公報社及成大商圈等，利用鐵路地下化後的地面空間，縫合中西區與東區的斷層，把未來新車站所帶來的人流真正留下來。

經發局回應，市府已針對站前商圈進行市場調查，發現該區域消費族群仍以年輕人、外籍移工為主，目前以持續輔導商圈，透過辦理年輕族群喜好的活動活絡經濟為主，後續也會將「文創廊道散步平台」構想，跨局處整合意見，納入未來規畫。

經發局說，鐵路地下化是站前商圈翻轉的契機，隨著鐵路地下化完成，東西側空間全面縫合，該區有望成為台南規模最大的商業核心，這段期間商圈店家受工程影響，將與財稅局研議減免稅賦的可能性。