台南YouBike逾1560萬人次使用 年底增加到825站

台南民國112年2月啟用YouBike 2.0，截至今年8月上旬超過1560萬人次使用，台南市長黃偉哲今天說，全市37行政區都有站點，已建756站共8000輛自行車，預定年底增加到825站。

黃偉哲在市政會議聽取台南市政府交通局專案報告YouBike建置及營運現況後表示，YouBike已成為市民日常通勤、通學及轉乘重要交通工具，市府將依使用需求布局站點，提升公共運輸服務。

他說，台南YouBike自112年2月首波77站上線，現已增加到756站，站點規模達啟用初期近10倍，使用人次持續攀升，提供更多元交通選擇，也能串聯火車、公車等大眾運輸，減少短程使用汽機車需求，兼顧交通便利與低碳運輸。

交通局表示，756站以住宅區設置最多，其次是公園、觀光景點、學區、行政機關、交通節點及醫療院所，兼顧通勤、通學、轉乘及休閒需求。

交通局說，站點使用量最高前3處，分別是新營車站（平均每日借用533人次）、台南車站（前站三477人次與前鋒路417人次），顯示公共自行車已成為銜接鐵路等大眾運輸重要轉乘工具。

台南市8000輛YouBike 2.0及2.0E已全面實施租借前完成免費傷害險投保機制，相關保費由政府或業者負擔，使用者無須額外付費。