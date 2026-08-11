沒有手機也能即時掌握防災資訊 雲林縣設數位廣播

雲林縣彌平偏鄉數位落差，今天啟動古坑永昌村數位廣播系統啟用，把訊息經過數位化，第一時間轉為聲音廣播，讓沒有手機的民眾或長者，也能即時掌握地震等防災資訊提早避難。

雲林縣府攜手中華電信共同研擬全新數位廣播系統，今天上午舉行「古坑鄉永昌村數位廣播系統啟用記者會」，縣長張麗善、計畫處長李明岳、古坑鄉長林慧如、中華電信雲林營運處總經理謝忠達等一同出席啟用儀式。

李明岳介紹這套系統在技術應用上實現了三大創新，首先是「資訊平權」，全區喇叭音量與音質皆經過數位優化，克服地理障礙，確保偏遠角落的村民都能聽見清晰音訊。

其次是「智慧防災」，未來系統將陸續對接豪大雨、淹水及土石流等災防告警項目，將科技落實於基層防災。

最後是「遠端應變」，不論是村長或縣府管理端，只要透過手機或行政電話即可遠距撥入播音，大幅提升公共服務的機動性與應變速度。

李明岳說，未來縣府將以此為基礎，配合各鄉鎮市公所，把全縣392個村里都能改成數位化廣播系統，全面守護村里安全。